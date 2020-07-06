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Рынок недвижимости в июне: Эксперт рассказала о спросе и ценах на первичном рынке

Главная » Последние новости » Новости рынков » Рынок недвижимости в июне: Эксперт рассказала о спросе и ценах на первичном рынке
 
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В июне предпосылок к увеличению себестоимости строительства не наблюдается

По итогам июня на первичном рынке жилья наблюдалась существенная активизация покупателей, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщила директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса POLARIS Home&Plaza Анжелика Саакян.

По ее словам, за прошедший месяц количество обращений в отделы продаж строительных компаний увеличилось на 45% по сравнению с апрелем и практически сравнялось с показателями предкарантинного февраля.

Анжелика Саакян отметила, что по сравнению с маем, в июне рост продаж в сегментах эконом-класса и элитного жилья вырос на 3-5%, в объектах бизнес-класса – на 5-7%, в домах комфорт-класса – на 8-10%, в объектах новых форматов – в среднем на 12%.

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Эксперт считает, что при сохранении экономической стабильности в ближайшие 2 месяца рост продаж продолжится в среднем на 5-6% в объектах эконом и комфорт-класса и до 8-10% на жилье новых форматов.

«По моим оценкам, в этом году стандартной паузы в продажах, как это происходит зачастую в июле-первой половине августа, не произойдет. А пик продаж в 2020 году наступит в сентябре-октябре», — сказала она.

Анжелика Саакян также коснулась вопроса ценовой политики застройщиков. По ее данным, за последние 2 месяца цены на первичном рынке Киева не претерпели существенных изменений. Только в 10 строящихся объектов стоимость м2 была увеличена в среднем на 3-5%, но данное увеличение, как считает эксперт, связано с переходом строительства объекта на новый этап.

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«Одномоментное повышение цен в связи с переходом на новый этап строительства не превышает 5%, количество таких объектов в июне не превысило 10. Именно поэтому средние цены по итогам месяца достаточно стабильны — средний рост не превышает 0,5-1%», — сказала Анжелика Саакян.

Кроме этого, эксперт отметила, что стоимость строительных материалов и строительно-монтажных работ также достаточно стабильна.

«Стоимость строительства находится на уровне февраля-марта. То есть, предпосылок к увеличению себестоимости строительства не наблюдается», — сказала Анжелика Саакян.

По ее мнению, до осени стоимость жилья на первичном рынке будет оставаться на уровне мая-июня, но при условии прогнозируемой экономической ситуации в стране.

«При сохранении сложившегося «статус кво», до сентября-октября рост цен на первичном рынке маловероятен», — подытожила Анжелика Саакян.

По ее мнению, на данный момент наибольшей популярностью пользуются объекты новых форматов, на которых сконцентрировано около 70% существующего спроса.

«Не смотря на стартовую цену, которая на 15-20% выше, чем, например, в объектах эконом-класса и ряда ЖК комфорт-класса, главной причиной популярности объектов новых форматов стоит считать высокую ликвидность вложений — до 50% с начала строительства и до момента ввода объекта в эксплуатацию», — рассказала Анжелика Саакян.

Она напомнила, что около 1/3 всех строящихся ЖК относятся к категории объектов «новых форматов»: это, прежде всего, объекты формата «город в городе», многофункциональные ЖК, объекты эко-формата и live-work-play.

«На сегодняшний день рынок переживает существенное переформатирование предложения. В виду возросших требований покупателей к качеству строительства и создаваемых объектов внутренней инфраструктуры, девелоперы все чаще переориентируются на строительство именно объектов новых форматов. Еще в начале 2019 года количество таких объектов составляло не более 20%, а уже к середине 2020 года их количество увеличилось до 30-35% от всего объема строящихся ЖК», — подчеркнула Анжелика Саакян.

По мнению эксперта, в контексте проблем, возникших с инвесторами объектов «Укрбуда» и АКБ «Аркада», немаловажным аспектом популярности объектов новых форматов является надежность застройщиков и наличие неоспариваемой разрешительной документации.

Она рассказала, что за последние 2 месяца покупатель, прежде чем сделать свой выбор, стал более внимательно изучать вопрос, как велось строительство во время активной фазы карантина, были ли остановки и с чем они были связаны. Кроме этого, покупателя все больше интересует реноме застройщика, имеет ли он достаточно средств, чтобы строить вне зависимости от уровня продаж.

«Но наиболее важным для инвестора является наличие всех документов, подтверждающих законность будущего жилого комплекса. Все прекрасно понимают, что любые нестыковки в имеющихся у застройщика документах, как то, например, несоответствие строящегося объекта целевому назначению земельного участка и связанное с этим активное противодействие строительству со стороны местных жителей, существенно повышают риск покупки квартиры в таком ЖК», — отметила она.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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