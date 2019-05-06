В Украине планируют производить газ из куриного помета

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Трастовый фонд Финляндии планирует построить в г. Каменец-Подольске биогазовые установки, предназначенные для производства газа из куриного помета

В Хмельницкой области планируется построить три биогазовые установки, предназначенные для переработки куриного помета. Реализацией проекта будет заниматься Трастовый фонд Финляндии, а стоимость проекта составляет около 300 тысяч евро, что должно полностью покрыть строительство объектов, информирует enovosty.com/news.

На сегодня возле г. Каменец-Подольский уже функционируют два больших предприятия — «Авис» и «Должокский спиртзавод», производящих куриный помет и барду.

Участки для строительства биогазовых установок представители проекта планируют согласовать 6 и 7 мая. Согласно предварительным данным, суммарная мощность установок предполагает получение восьми миллионов кубометров биогаза.

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Напомним, ранее сообщалось, что на городской свалке Львова происходит бурение 15 пилотных скважин с целью определения качественных и количественных характеристик биогаза, а также механизма его образования. Кроме того, в Кривом Роге планируется построить новый комплекс по производству электричества и биогаза из сточных вод.