В Украине из аптек могут исчезнуть дешевые лекарства

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На сайте МОЗ Украины представлен проект приказа, согласно которому вводятся новые условия регистрации лекарственных препаратов, что может привести к уходу с отечественного рынка бюджетных лекарств

Министерством здравоохранения Украины обнародованы новые требования к условиям регистрации лекарственных препаратов, что может привести к уходу с отечественного рынка дешевых лекарств, информирует enovosty.com/news.

На сайте МОЗ Украины представлен для общественного обсуждения проект приказа Министерства здравоохранения «Про утверждение изменений в Порядок проведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию) №426», согласно которому будут введены новые определения категорий «генерический лекарственный препарат», «биоэквивалентность» и «фармацевтически эквивалентные лекарственные средства», а также представлены новые условия для регистрации этих лекарств в Украине. Обсуждение представленного проекта будет проходить до 22 мая.

По мнению экспертов, новые требования к генерическим лекарственным средствам приведут к временным проблемам с доступностью и возможно даже дефицитом бюджетных аналогов лекарственных средств, так как перерегистрацией лекарств занимается ГП «Государственный экспертный центр МОЗ».

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В первую очередь, как уточнила Представитель Комитета здравоохранения Европейской бизнес ассоциации Наталья Сергиенко, доказать свою биоэквивалентность необходимо будет генерикам, входящим в государственную программу «Доступные лекарства».