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Ситуация на внешних рынках поможет Украине пройти это непростое время, — Павел Розенко

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В Нацбанке прогнозируют инфляцию на уровне 5-6% в 2020-2022 гг.

С вопросом относительно реалистичности данных прогнозов «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к экс-вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко, информирует enovosty.com/news.

Павел Розенко сообщает, что ситуация на внешних рынках поможет украинской власти пройти это непростое время, связанное с пандемией, а рост инфляции будет больше прогнозных показателей

«Есть такой показатель, как «инфляционная корзина», в которую входят все товары, услуги и продукты, в том числе коммунальные услуги. Если брать корзину потребителя, то есть непосредственно ту корзину, которая касается каждого украинца, то можно прогнозировать, что будет значительный рост цен, особенно цен на продукты питания. Рост инфляции обусловлен, в первую очередь, тем, что Украина вошла в состояние экономической катастрофы и экономического кризиса еще до пандемии коронавируса. Можно напомнить, что во втором квартале 2019 года экономический рост был на уровне 4,6%. А первый квартал 2020 года, который был еще до коронавируса, показал нулевой рост ВВП. Это означает, что экономика обвалилась. Плюс эта ситуация с коронавирусом, закрытие рабочих мест, безработица, приостановление экономической и деловой активности. И, очевидно, что после завершения карантинных мероприятий бизнес будет пытаться возмещать свои потери. И возмещать потери он будет, в первую очередь, путем увеличения цен на товары широкого потребления.

В то же время, нельзя забывать, что сейчас под вопросом находится наша программа сотрудничества с Международным валютным фондом. А значит мы не можем прогнозировать влияние валютного курса на рост инфляции. Вряд ли инфляция будет сильная. Скорее всего, инфляция будет на уровне 9,5-11% и будет балансироваться за счет благоприятной мировой конъюнктуры на нефть и газ. Мы знаем, что цены на нефть и газ в мире значительно снизились и эта благоприятная ситуация, которая сложилась на мировом рынке, может иметь положительный эффект для Украины. Цена на газ может снизится до уровня цены прошлого года. И, следовательно, здесь инфляционные факторы на уровень инфляции не повлияют. Ведь основной природой инфляции, например, в 2015-2016 гг был рост цен на газ.

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Таким образом, ситуация на внешних рынках поможет украинской власти пройти непростое время, связанное с пандемией. Но прогноз инфляции в размере 5-6% вряд ли осуществится и инфляция будет больше. И особенно она будет ощущаться рядовыми гражданами, которых коснется рост цен на продукты питания и промышленные товары», — сообщает Павел Розенко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 34

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