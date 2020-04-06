Найти работу в карантин: Кто получили пальму первенства и сколько готовы платить

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Рынок труда в Украине несколько изменил тренды, но зарплатные лидеры остались прежними

В Украине стало на 60 процентов больше соискателей, которые занялись активным поиском работы в это непростое время. Начиная с середины прошлого месяца, работодатели в Украине начали искать работников для удаленной работы, курьеров и водителей. Больше всего денег обещают в транспортной сфере. Согласно вакансиям, так готовы платить заработные платы от 15 тысяч гривен в месяц. Кроме того, пока многие работодатели затягивают пояса, оклад работников, задействованных в сельском хозяйстве, увеличился в два раза, информирует enovosty.com/news.

Что касается количества предложений, то здесь лидерскую позицию держит торговля. Предложения в этой сфере составляют 23 процентов от всех вакансий. Кроме того, по количеству предложений в лидерах водители, но вот желающих занять эту должность становится всё меньше. На протяжении последних недель количество желающих стать водителем в Украине становится всё меньше и меньше.

Кроме того, во всех регионах страны увеличилось количество удаленных вакансий. В частности, в Днепропетровской области стали больше искать удаленных работников сразу на 80 процентов, в Николаевской – на 57, а на Харьковщине – на 106 процентов.

Кроме того, за последне время сильно выросло количество вакансий для грузчиков, разнорабочих, уборщиков.

Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что за две недели карантина число соискателей работы взлетело на 60%

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