«Город в городе», многофункциональные жилые комплексы, «live-work-play»: Что сейчас строят в Киеве

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Более 30% всего строящегося в Киеве жилья – это объекты новых форматов.

Об этом завила директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса «Polaris Home&Plaza» Анжелика Саакян, информирует enovosty.com/news.

По её словам, более 60 объектов, заявленных к сдаче в 2020-2022 гг., относятся к объектам повышенной комфортности новых форматов, таких как: «город в городе», многофункциональные жилые комплексы, новый столичный формат «live-work-play» и ряду других.

Эксперт сообщила, что цена на такие объекты на 15-20% выше, чем на объекты без дополнительных преимуществ (обычных домов комфорт и бизнес-класса).

Главной особенностью новых форматов жилья она считает создание универсального и самодостаточного инфраструктурного комплекса для жизни (спортцентры, торговые центры, детские сады и пр.), работы (коворкинги), досуга (внутренние скверы, парки, другие рекреационные возможности).

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«В последнее время в жилых домах застройщики обустраивают лобби европейского гостиничного уровня с ресепшн, зонами ожидания и кафе, круглосуточной охраной, эскалаторами и отдельными лифтами на жилой этаж. Кроме этого, для удобства будущих жителей, предусматривается встроенный торгово-развлекательный комплекс с детским садом или центром развития, спортивным центром, продуктовым супермаркетом, семейным рестораном и коворкингом», — отметила Анжелика Саакян.

По мнению эксперта, территория такого жилого комплекса должна быть закрытой, а дворы свободными от машин.

Анжелика Саакян рассказала, что на сегодняшний день в условиях ограниченного спроса застройщики конкурируют между собой преимущественно не ценами, а концепциями.

Затраты на их разработку и реализацию могут достигать 5-8% от себестоимости строительства. Но, как считает эксперт, дополнительные расходы оправданы тем, что будущий жилой комплекс становится более продуманным в своем наполнении и тем самым вызывает интерес потенциальных покупателей.

«Очень часто для создания удачного и востребованного проекта девелоперы привлекают профессиональных концептологов, которые планируют коммерческую и социальную составляющие будущего проекта. Кроме этого, современные застройщики, помимо самого строительства, все больше нацелены на управление уже построенным жилым комплексом: например, выбор арендаторов коммерческих площадей становится более тщательным и продуманным.

Покупатель хочет знать, какой именно бренд «зайдет» в проект. И зачастую уровень арендатора, например, будущего спортивного центра, может повлиять на конечное решение приобрести квартиру», — подчеркнула Анжелика Саакян.

Эксперт отметила, что концептуальный подход к наполнению будущего жилого комплекса также позволяет будущим покупателем существенно экономить на эксплуатационных услугах.

«Очень часто в достаточно жестком арендном договоре девелопер прописывает, что именно арендаторы несут затраты по уборке территории жилого комплекса, охране и пр. Это дает возможность будущим жильцам до 20% сократить расходы на эксплуатационные услуги», — сказала она.

Анжелика Саакян считает, что более 70% всех новых объектов, которые появятся на киевском первичном рынке в 2020 году, будут соответствовать тому или иному новому формату жилья.

«По нашим оценкам, в 2020 году на киевский рынок выйдет около 35 проектов, относящихся к новым качественным форматам. А суммарный объем такого жилья будет расти в среднем на 10-15% в год», — подытожила она.