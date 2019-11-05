Алексей Мушак рассказал о преимуществах открытия рынка земли

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Верховная Рада планирует провести 4 декабря слушания по рынку земли

С вопросом о влиянии открытия рынка земли на экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, советнику премьер-министра Украины, депутату Верховной Рады восьмого созыва Алексею Мушаку, информирует enovosty.com/news.

Алексей Мушак сообщает, что открытие рынка земли должно обеспечить дополнительно 1,5-2% экономического роста

«Во-первых, рынок земли необходимо было запускать уже давно, потому что это архаизм, который тормозит развитие аграрной отрасли и Украины в целом. Во-вторых, без полноценного права собственности на землю 7 миллионов граждан Украины, которым принадлежит по 4 гектара пая, нельзя говорить, что будет какое-то уважение к бизнесу и к собственности в Украине. Если мы не уважаем малую собственность, то как мы можем уважать среднюю или крупную собственность.

В-третьих, относительно экономики, то здесь существуют разные оценки относительно влияния на экономику. Но все они сводятся к тому, что, во-первых, это однозначно положительно, во-вторых, это дополнительно 1,5-2% экономического роста, а, в-третьих, это то, что земля наконец начнет полноценно работать и под нее можно будет привлекать ресурсы для развития бизнеса. Потому что сейчас земля, по сути, лежит мертвым грузом и под нее нельзя взять ни залог, ни какие-то другие ресурсы», — сообщает Алексей Мушак

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