На рынках резко подорожал любимейший фрукт украинцев

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Украинцам нужно гораздо больше заплатить за любимый фрукт

В прошлом году яблоки в Украине продавались за копейки: рекордно низкие цены расстраивали аграриев, но радовали обычных покупателей. В этом сезоне украинцам уже не «светят» низкие цены на этот популярный фрукт.Из-за плохого урожая цена этого продукта увеличилась в 1,5 раза. Более того, самые востребованные сорта, теперь обойдутся в два раза больше, информирует enovosty.com/news.

Тем не менее, эксперты говорят о том, что несмотря на высокую цену, она всё же не превышает стоимость 2017-го года. Просто в последние годы слишком низкие прайсы разбаловали потребителей. В частности, сорт Лиголь на оптовых рынках сейчас обходится в 12 гривен за килограмм, годом ранее они продавались за 5,5 гривен за килограмм, а два года тому их цена составляла от 11 гривен.

Несмотря на это, по мнению аналитиков, увеличение стоимости не пугает постоянных покупателей. В сравнении с 2018 годом спрос вырос на четверть.

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