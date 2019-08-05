В столице подорожало жилье в новостройках

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В июле средняя стоимость квартир на столичном рынком недвижимости подорожала на 0,9% до 25 988 гривен/кв.м.

В июле 2019 года по сравнению с прошлым месяцем этого года средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости столицы увеличилась на 0,9% до 25 988 гривен/кв.м, информирует enovosty.com/news.

С начала 2019 года цена на квартиры на первичном рынке поднялась на 5,7%. А именно, средняя стоимость жилья эконом-класса увеличилась на 1,3% до 20 207 гривен/кв. м, а цена на жилье комфорт-класса поднялась на 0,5% до 24 050 гривен/кв. м.

В то же время, средняя цена на недвижимость в бизнес-сегменте уменьшилась на 0,9% до 37 563 гривен/кв. м, а в премиум-сегменте — увеличилась на 0,1% до 56 342 гривен/кв. м.

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