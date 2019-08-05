Украина накопила в газовых хранилищах 16,2 млрд куб. м газа

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Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) после окончания отопительного сезона увеличились до 16,17 млрд куб. м газа, а газовые хранилища заполнены на 52,2%

В ПАТ «Укртрансгаз» сообщили, что запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) после окончания отопительного сезона увеличились до 16,17 млрд куб. м газа, информирует enovosty.com/news.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года (5 августа) запасы газа в ПХГ увеличились на 24%. При этом в компании сообщили, что газовые хранилища уже заполнены на 52,2%, а среднесуточный объем закачки составляет 74 млн куб. м газа

Как сообщалось ранее, 5 апреля Украина начала закачку природного газа в свои подземные хранилища газа (ПХГ). По состоянию на 5 августа Украина к отопительному сезону 2018-2019 гг. уже накопила 17,2 млрд куб газа, что является рекордом за последние шесть лет.

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