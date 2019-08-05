«Подорожали в полтора раза»: Снять квартиры в Киеве становится все дороже

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Снять трехкомнатную квартиру в столицы стало невероятно дорого

Дешевле всего снять квартиру в Киеве в Деснянском районе, дороже всего — на Подолье. За последний год в Киеве сильно подорожала аренда квартир. Так, теперь за трешку в городе нужно отдать на 43 процента больше, чем годом ранее. Потому-то эти квартиры в последнее время снимают все реже. А вот больше половины людей ищут именно однокомнатные квартиры, желая найти жилье недалеко от метро. А вот стоимость двухкомнатных и трехкомнатных в летний период становятся еще дороже. Аналитики рассказали о том, что более половины арендодателей желают сдать свое жилье, не пользуясь услугами риэлторов, информирует enovosty.com/news.

В Печерском районе в Киеве за трехкомнатную квартиру нужно заплатить примерно 40 500 гривен в месяц. Дорогая недвижимость также в Голосеевском районе, где в среднем за двушку нужно отдавать каждый месяц 13 900 гривен. В это же время, в других, менее дорогих районах, за такую же квартиру владельцы жилья просят до 12 тысяч гривен.

Напомним, в начале осени рынок недвижимости в Киеве оживает, и стоимость жилья резко растет.