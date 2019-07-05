Золото стремительно дорожает второй месяц подряд

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На мировом рынке золото дорожает уже седьмую неделю подряд, что обусловлено смягчением денежно-кредитных политик центробанков, нарастанием торговой и геополитической напряженности в мире

На мировом рынке стоимость золота повышается уже седьмую неделю подряд. Данная тенденция является наиболее длительным периодом увеличения стоимости металла с 2011 года, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, подорожание золота обусловлено смягчением денежно-кредитной политики центробанков, в частности, низкими процентными ставками. Известный инвестор Марк Мобиус отметил, что стоимость метала может превысить $1500 за унцию. Напомним, 25 июня стоимость золота достигла суммы в $1439,21 за унцию, что является максимумом с 2013 года.

Кроме политики центробанков, на стоимость золота также оказывают влияние торговая и геополитическая напряженность в мире, что существенно стимулирует спрос на золото.

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Напомним, на этой неделе британские морские пехотинцы задержали нефтяной танкер, который подозревается в поставке иранской нефти в Сирию, нарушая таким образом европейские и американские санкции. Задержание нефтяного танкера может привести к конфликту в отношениях между Европейским союзом и Ираном.