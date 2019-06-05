Виктор Скаршевский рассказал о влиянии снижения цены на газ на бюджет домохозяйств

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Кабмин планирует обязать НАК «Нафтогаз Украины» снизить цену на газ для населения в июне на 813 грн. — до 8 тыс. грн за тысячу куб. м., а в июле еще ниже — до 7,7 тыс. грн

С вопросом относительно влияния снижения цены на газ для населения на покупательную способность украинцев “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Виктору Скаршевскому, информирует enovosty.com/news.

Виктор Скаршевский сообщает, что сейчас уже не отопительный сезон и поэтому у населения расход газа не такой большой, как в отопительный

«А население сейчас в основном расходует газ на приготовление пищи. Поэтому плюс-минус 40-50 коп существенной роли в бюджете домохозяйств не сыграют. А вот когда начнется отопительный сезон, то тогда снижение цены на газ будет гораздо чувствительнее для бюджета населения.

Однако, тогда вряд ли произойдет снижение тарифов, потому, что сейчас снижение является сезонным с привязкой к импортному паритету. И так как импортный газ подешевел практически в 2,5 раза по сравнению с октябрем прошлого года, то появилась возможность немного снизить тариф для населения. Однако данное снижение на людях практически не отразится, потому, что речь идет о мизерных суммах», — говорит эксперт.

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Относительно вступления в силу предложенных Кабмином инициатив по снижению цены на газ, то Виктор Скаршевский сообщает, что еще официального нормативно-правового акта по снижению тарифа не обнародовано.

«Относительно озвученных цифр и озвученных тарифов, то исходя из формулы Кабмина и импортного паритета можно самостоятельно рассчитать стоимость газа для населения. Сейчас газ в Европе стоит 120 долларов за 1000 куб. Если к этому добавить транспортировку в Украину, НДС, тарифы на поставку и т.д, то, если считать по текущему курсу гривны, природный газ для населения должен стоить 6 380 грн. То есть сейчас он должен стоить не 8 000 грн, а на 1 620 грн дешевле.

Поэтому, несмотря на предвыборную риторику нынешнего премьер-министра относительно того, что он сейчас требует от Нафтогаза более сильного снижения тарифов для населения, он почему то не идет до конца и не говорит о том, что газ должен стоить еще дешевле. А в этом месяце он стоит в среднем 8 600 грн. И получается, что население переплачивает около 35%.

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Кроме того, необходимо отметить, что данное понижение газа является краткострочным. Поскольку с сентября начнется повышение цен и уже в отопительный сезон, скорее всего, население будет платить 9 700 грн за куб. А стоимость газа в следующем году может составить 12 000 – 14 000 грн за куб, потому что стоимость его будет отпущена в свободное плавание», — сообщает эксперт.