Кабмин требует от Нафтогаза снизить цену на газ для населения
Во время заседания Кабинета министров Украины обсуждались вопросы, касающиеся цены на газ для населения, и сообщалось, что так как импортные цены на природный газ снижаются, то и внутренняя цена для населения тоже должна уменьшиться
Кабмин планирует обязать НАК «Нафтогаз Украины» уменьшить цену на газ для населения в июне до 8 тыс. грн за тысячу куб. м., а в июле — до 7,7 тыс. грн, информирует enovosty.com/news.
Во время заседания Кабинета министров Украины сообщалось, что те цены на газ для населения, которые действуют сейчас, являются выше рыночных. И так как импортные цены на природный газ снижаются, то и внутренняя цена для населения тоже должна уменьшиться.
Правительство разработало нормативный документ, согласно которому теперь у НАК «Нафтогаза» не будет возможности использовать свое монопольное положение.
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Кроме того, во время заседания Кабмина подчеркивалось, что НАК «Нафтогаз» должен обнародовать и выложить в открытый доступ всю информацию по формированию цены на газ, а именно информацию о закупочных ценах, стоимости транспортировки, методологию калькулирования и цену реализации.