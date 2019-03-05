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Зеленые облигации открывают доступное финансирование для проектов в сфере зеленой энергетики, — Константин Гура

Главная » Последние новости » Новости рынков » Зеленые облигации открывают доступное финансирование для проектов в сфере зеленой энергетики, - Константин Гура
 
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Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины совместно с проектом GIZ «Консультирование предприятий по энергоэффективности» и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины разработаны нормы, образующие правовые основы для эмиссии зеленых облигаций в Украине и способствующие запуску рынка зеленых облигаций

С вопросом о влиянии эмиссии зеленых облигаций в Украине на уровень энергоэффективности и уровень внедрения возобновляемых источников энергии «Экономические Новости» обратились к известному эксперту, советнику председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Константину Гуру, информирует enovosty.com/news.

Константин Гура отмечает, что сейчас для Украины очень важным является вопрос о сокращении потребления природного газа с целью укрепления энергонезависимости страны.

«То есть мы должны производить больше энергии из возобновляемых источников и, в то же время, обеспечить уменьшение общего потребления энергии. Это значит, что мы должны обеспечить энергоэффективность с одной стороны, а с другой — развитие возобновляемой энергетики.

И возникает вопрос — откуда же брать деньги на реализацию всех этих проектов. У нас есть Национальный план действий по возобновляемой энергетике и Национальный план действий по энергоэффективности. Относительно плана действий по возобновляемой энергетике, то мы имеем иметь 11% возобновляемых источников в энергобалансе до 2020 года и, согласно плану действий по энергоэффективности, мы должны сократить потребление на 9% к 2020 году. В Украине сегодня также действует Национальная энергетическая стратегия до 2035 года, согласно которой мы должны иметь в 2030 году 25% возобновляемых источников в энергобалансе страны. Все это требует огромных инвестиций.

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Сейчас в Украине рынок возобновляемой энергии активно развивается, но проблемой для страны остается большая стоимость средств. Это связано с тем, что украинские банки выдают кредиты под очень большие проценты. И это, конечно, определенным барьером. И, таким образом, мы ищем сейчас те финансовые механизмы, которые могут помочь рынку развиваться и удешевить финансовые ресурсы. И зеленые облигации — один из таких механизмов.

Зеленая облигация является ценной бумагой, выпуск которой соответствует мировым стандартам Green Bonds Principles. Деньги от эмиссии зеленых облигаций могут идти только на зеленые проекты, уменьшают выбросы CO2. На практике, это означает, что финансовые ресурсы могут направляться на строительство новых солнечных и ветровых станций, строительство новых станций, производящих электрическую и тепловую энергию из биомассы и других альтернативных источников энергии, waste-to-energy (переработка мусора для получения энергии), проекты по теплосанации зданий и энергоэффективности и тому подобное. И это то, что нам нужно», — отмечает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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