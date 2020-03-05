Коронавирус может взвинтить цену на популярный продукт в Украине

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

05.03.2020 г.
13:06Когда "сладкие" цены взлетят вверх?
12:24Коронавирус может взвинтить цену на популярный продукт в Украине
04.03.2020 г.
10:12Украинцев заподозрили в экспорте "липового" меда
03.03.2020 г.
12:35Вызов для поляков: Германия раскрыла объятия украинским работникам
02.03.2020 г.
19:08Экс-главу «Автодорог Украины» Артема Гриненко обвинили в поддержке "тендерных троллей" Амирханянов
09:35Посредник Геннадий Частяков втянул «Белавтодор» в сомнительные схемы в Украине – СМИ
28.02.2020 г.
16:58Цена биткоина упала до $8580
Все новости рынков

Аналитика

05.03.2020

Кабмин Шмыгаля: Зе-пустота кадровой политики

Кабмин Шмыгаля: Зе-пустота кадровой политики
Судорожная смена премьера и правительства, а также новый состав Кабмина ярчайшим образом свидетельствуют о кадровой нищете Зе-власти. Но хуже всего, ...
04.03.2020

Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны "Северного потока" и две победы Украины

Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны Северного потока и две победы Украины
В Украине выбрали нового премьера, в Киев едут две миссии ВОЗ, а в "Нафтогазе" рассказали о войне с "Северным потоком-2", - такими были главные новости ...
02.03.2020

Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев

Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев
Заболеваемость смертельным коронавирусом в мире выросла в разы, в Сирии Турция использовала военную инновацию, а в Интерполе пообещали пересмотреть ...

Последние новости

05.03.2020 г.
13:40 Весна пришла: на острове Хортица вовсю цветут первоцветы (ФОТО)
13:20 США рассматривают возможность продажи Турции систем ПВО Patriot
13:06 Когда "сладкие" цены взлетят вверх?
13:00 Погонять больше не выйдет: в Украине запускают видеофиксацию нарушений ПДД
12:40 Кукла "Оля": Куклу Barbie посвятили украинке Ольге Харлан (ФОТО)
12:25 Террористы пытались провести химическую атаку в провинции Идлиб, - SANA
12:24 Коронавирус может взвинтить цену на популярный продукт в Украине
12:01 Стало известно обо всех новых пенсиях в Украине
11:58 Коронавирус потянул цены на нефть вниз: что будет с экономикой РФ
11:33 В Новых Санжарах закончился карантин: Зеленский прилетел на вертолете
11:29 Украина может потерять источники дешевых внешних займов. Маркарова пояснила
11:09 Украинцы стали продавать больше валюты
10:01 Путин сделал исторический шаг в пропасть, - мнение
09:28 Милованов пояснил, почему отказался от поста министра в новом Кабмине
09:00 Невероятное возвращение: Трамп удивил своим заявлением о Байдене
09:00 Турция по эффективности ударных беспилотников обогнала Францию - L'Opinion
08:53 В Сирии убили генерала "Армии тигров", которого охранял спецназ Путина
08:49 "Интересно получается, да"? Украинка с собачкой из Китая взволновала заявлением
08:46 Россия начала новую атаку на Украину и Европу
08:43 Отправка больных на необитаемый остров и помощь КНР: Что важно знать о коронавирусе 5 марта
08:10 Война на Донбасе: Боевики за сутки выпустили почти 30 мин
08:00 В Украине готовят первое женское подразделение для охраны VIP-персон
07:50 Операция Турции в Идлибе нацелена "на мирное урегулирование", - представитель Эрдогана
07:40 Toyota Corolla больше не лидер: новый кроссовер компании установил рекорд продаж
07:34 В сети появилась смешная фотожаба встречи Порошенко и Зеленского
07:15 В Киеве начали переход на студенческий е-билет: как его получить
07:00 Режим Асада попытался сбить турецкий F-16: о результате неизвестно
04.03.2020 г.
23:05 Кризис на границе Турции и Греции: греческая полиция разгоняет дубинками сирийских мигрантов (ФОТО)
23:00 В Сирии турки стали выжигать все, - Аnti-colorados
22:45 Пользователей Сети поразила кошка, укравшая щенков (ВИДЕО)
22:40 Контрразведка СБУ блокировала деятельность агентурной сети военной разведки РФ (ВИДЕО)
22:20 В Италии закрыты все школы из-за коронавируса
21:46 На Донбассе военные РФ терроризируют мирных жителей, - разведка
21:24 Турецкий Халай в провинции Идлиб, - Злой Одессит
20:58 Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина
20:29 Новым министром обороны стал Андрей Таран
19:48 Игорь Чаленко рассказал о перспективах увеличения выплат и пенсий украинцам
19:25 Нацполиция блокировала деятельность транснациональной группировки, занимавшейся торговлей людьми
18:52 Шмыгаль рассказал о первоочередных задачах правительства
18:27 Верховная Рада утвердила Дениса Шмыгаля на должности премьера
17:56 США выделяет Украине 38 млн долл на киберзащиту
17:31 "Зеленский не извинился за все то, что происходит в стране": Власенко о речи президента с трибуны ВР (ВИДЕО)
17:08 МВФ прогнозирует замедление мирового экономического роста из-за коронавируса
16:42 Парламент поддержал отставку Гончарука
16:32 Арктика больше не является крепостной стеной, - Пентагон
16:18 «В Кабмине нужны люди с визией»: Вакарчук о перестановках в Кабмине (ВИДЕО)
15:57 Необходимо менять стратегию, а не фамилии в Кабмине, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
15:42 Мировые цены на нефть растут
15:31 Процедура отбора людей в Правительство напоминает русскую рулетку, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
15:08 Деньги на казначейских счетах в других странах "не лежат мертвым грузом", - Госказначейство
15:00 Весь мир с восхищением смотрит на нашу доблестную армию - Эрдоган
14:53 Ирина Верещук: Зеленский считает, что Авакову замены нет (ВИДЕО)
14:50 Для устранения опасностей: ВВС США заказали 180 беспилотных наземных роботов Centaur
14:37 В Сети появилось новое видео удара турецких военных по режиму Асада (ВИДЕО)
14:34 Коронавирус: время для дезинфекции смартфонов
14:15 Принц Уильям и Кейт Миддлтон в платье "Жены вампира" продегустировали ирландское пиво (ФОТО)
14:11 «Он не самовлюблённый павиан»: Дубинский о назначении Шмыгаля на пост премьера (ВИДЕО)
14:07 Путин демонстративно подпишет изменения в Конституцию 18 марта - в день аннексии Крыма Россией
13:30 ТОП-5 лучших автомобилей для начинающих водителей
13:23 На Западе рассказали, почему Украина выбрала худшее время для смены правительства
Все новости »

Коронавирус может взвинтить цену на популярный продукт в Украине

Главная » Последние новости » Новости рынков » Коронавирус может взвинтить цену на популярный продукт в Украине
 
Печать Отправить на почту

 

 

Из-за коронавиурса в Украине могут резко вырасти цены на чеснок

Украинцев предупредили о том, что из-за короновируса в стране вырастут цены на чеснок, да и вообще — этого «народного антибиотика» станет на полках магазинов гораздо меньше. Дело не только в том, что, укрепляя иммунитет и пытаясь защититься от вируса, украинцы начали активнее покупать этот продукт. Проблема в недостаче отечественного чеснока в то время, как главный импортёр — Китай, который атаковал коронавирус. Украинцы так и не сумели полностью в совершенстве освоить технологии выращивания этого полезного продукта, потому наш рынок слишком зависит от импорта, информирует enovosty.com/news.

Больше всего на украинских рынках можно найти именно китайского чеснока. В минувшем сезоне украинцы импортировали больше 5 000 тонн этого продукта, три четверти — из Китая. Сейчас же логисты и производители в Поднебесной ушли на карантин, от чего поставки резко пошли вниз. Именно потому на рынке уже ощущается недостаток чеснока. Свой урожай украинцы увидят только через пять месяцев, потому уже скоро цены могут резко взлететь.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 234

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Кабмин Шмыгаля: Зе-пустота кадровой политики
Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны "Северного потока" и две победы Украины
Александр Скичко уходит от Зеленского к Авакову?
Итоги дня: Коронавирус в Украине, экстренные действия США и возможный премьер
Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев
Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение "черного золота" и коронавирус у порога
Как Украине выбраться из экономической ямы?
Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных
Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом
Агия Загребельская хочет заморозить дорожное строительство?
Все статьи


Читайте также

Коронавирус потянул цены на нефть вниз: что будет с экономикой РФ
 "Интересно получается, да"? Украинка с собачкой из Китая взволновала заявлением
Отправка больных на необитаемый остров и помощь КНР: Что важно знать о коронавирусе 5 марта
 В Італії закриті всі школи через коронавірус
МВФ прогнозує уповільнення світового економічного зростання через коронавірус
 Коронавирус: время для дезинфекции смартфонов
Джентельмен удачи или большие приключения Гончарука в Кабмине. Финал.

Армия

Боевая машина пехоты M2 «Брэдли» (США)
Беспилотный летательный аппарат KZO (Германия)
Танк Steyr SK 105 (Австрия)
Самоходная гаубица 105-мм Type 74 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Олег
СКРИПКА
Олег
МКРТЧАН
Наталья
БОНДАРЕВА
Александр
КИХТЕНКО
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

«Старик, уходи!»: по Казахстану прокатилась волна протестов против власти Нурсултана Назарбаева (29321)

Азербайджанская нефть потекла в Беларусь: лавочка для РФ окончательно закрывается, - Злой Одессит (23636)

Суббота больше не выходной - новые изменения в Трудовом кодексе (11110)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Эрдоган и Путин



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 