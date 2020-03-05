Коронавирус может взвинтить цену на популярный продукт в Украине

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Из-за коронавиурса в Украине могут резко вырасти цены на чеснок

Украинцев предупредили о том, что из-за короновируса в стране вырастут цены на чеснок, да и вообще — этого «народного антибиотика» станет на полках магазинов гораздо меньше. Дело не только в том, что, укрепляя иммунитет и пытаясь защититься от вируса, украинцы начали активнее покупать этот продукт. Проблема в недостаче отечественного чеснока в то время, как главный импортёр — Китай, который атаковал коронавирус. Украинцы так и не сумели полностью в совершенстве освоить технологии выращивания этого полезного продукта, потому наш рынок слишком зависит от импорта, информирует enovosty.com/news.

Больше всего на украинских рынках можно найти именно китайского чеснока. В минувшем сезоне украинцы импортировали больше 5 000 тонн этого продукта, три четверти — из Китая. Сейчас же логисты и производители в Поднебесной ушли на карантин, от чего поставки резко пошли вниз. Именно потому на рынке уже ощущается недостаток чеснока. Свой урожай украинцы увидят только через пять месяцев, потому уже скоро цены могут резко взлететь.