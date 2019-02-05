В Киеве наблюдается острый дефицит офисов

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Из-за роста деловой активности предприятий на рынке недвижимости наблюдается острый дефицит офисных помещений

В Киеве на рынке недвижимости назрел острый дефицит офисных помещений. По словам главреда журнала о недвижимости Property Times Виктории Берещак, уровень вакантности помещений под офисы составляет 6-10%, а в некоторых районах столицы – 1-2%, информирует enovosty.com/news.

Особенно остро дефицит офисных помещений ощущается в центральных районах столицы и на Подоле. Кроме того, в 2018 году наблюдался повышенный уровень деловой активности, в то время как активность девелоперов была на достаточно низком уровне. Много новых объектов вышли на украинский рынок недвижимости уже заполненными, поэтому на уровень вакантности помещений существенного влияния не оказали.

В структуре спроса преобладают IT-компании, консалтинговые фирмы и представительства международных компаний, специализирующихся на дистрибуции различных товарных групп.