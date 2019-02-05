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Квартиры по-новому: 9 новых строительных правил изменят жизнь украинцев

Главная » Последние новости » Новости рынков » Квартиры по-новому: 9 новых строительных правил изменят жизнь украинцев
 
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В украинских домах уделят надлежащее внимание пожарной безопасности

Украинские застройщики сейчас переживают непростые времена: за переменой перемена. И вот теперь их решили вновь переписать государственные строительные нормы, потому строить придётся по новым правилам. Проект этих правил готов и уже через несколько дней их будет рассматривать Министерство регионального развития, информирует enovosty.com/news.

Новшеств и правда немало, но можно выделить девять ключевых.

Первое — застройщику позволят выше третьего этажа разместить кружки, спортзалы и другие помещения общественного назначения. Правда, к ним есть свои требования. Как вот стены с повышенной жаростойкостью или же отдельная система тушения пожаров.

Второе — можно будет открыть кафе или ресторан с 250+ количеством посадочных мест. Вот только это заведение должно иметь отдельный вход.

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Третье — на первых этажах дома можно открыть ясли или детский сад

Четвертое — на кухнях нишах должна быть вентиляция, а использовать можно исключительно электрическую плиту.

Пятое — подземный паркинг может иметь лифт, который будет вести на первый этаж дома

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Шестое — это больная тема для многих. Ранее чиновники хотели запретить оборудовать дома мусоропроводом, но теперь решили просто обезопасить их от пожаров

Седьмое — в доме можно будет установить маленький лифт

Восьмое — скорость лифта напрямую зависит от этажности новостроя

Девятое — дома 16+ должны иметь в каждой квартире пожарный кран-комплект с катушкой-рукавом длинной, минимум пятнадцать метров.

Инновации вызвали активное обсуждение среди застройщиков. Тем не менее, они обещают, что на цены это никак не отобразиться. Более того, многие застройщики не стали ждать принятие новых норм и уже отталкивались от них при строительстве домов.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, как подорожала покупка и аренда недвижимости в столице и других регионах страны.


Автор: Оксана Ельченко
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