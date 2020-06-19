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Рынок труда на пороге перемен. Кому грозит безработица?

Главная » Последние новости » Новости рынков » Рынок труда на пороге перемен. Кому грозит безработица?
 
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В Европе без работы останутся молодые сотрудники и многие мужчины

Пандемия изменит условия труда. Работу в Европе потеряют мужчины и молодые сотрудники. В исследовании McKinsey Global Institute рассказали о том, что сейчас происходит на рынке труда в странах Евросоюза, в Великобритании и Швейцарии и что изменится в ближайшее десятилетие, информирует enovosty.com/news.

Аналитики сообщили о том, что безработица ворвется в жизни 51 млн европейцев. Преимущественно эта проблема коснётся мужчин, молодых людей и людей, которые не получили высшее образование. Их труд в ближайшее время автоматизируют. В зоне риска — молодые работники до 24 лет, которые работают на доставке или в общепите. Меньше всего автоматизация грозит тем, кто занят в сфере здравоохранения.

Ещё один важный момент, на который обратили внимание аналитики, — это то, что через десять лет коло сорока процентов трудоспособного населения будет вынуждено развивать новые навыки, чтобы угнаться за рынком. Это айти-навыки или же социально-эмоциональные навыки, которые невозможно автоматизировать. По крайней мере, в ближайшее время.

Также, в обозримом будущем будет активно набирать популярность концепция «обучения всю жизнь». Работодателям придётся работать над постоянной переподготовкой персонала, адаптировать работников к новым реалиям и автоматизации.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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