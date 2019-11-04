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Associated Press: Ferrari планирует стремительное увеличение прибыли

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В компании Ferrari сообщили, что на основании проанализированных результатов продаж за третий квартал планируется значительное увеличение прибыли

Ferrari планирует стремительное увеличение прибыли на основании проанализированных результатов продаж за третий квартал. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Представители автопроизводителя Ferrari сообщили, что чистая прибыль компании составила 169 миллионов евро (188 миллионов долларов). А доход компании до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации вырос на 11% до 311 миллионов евро.

Associated Press: Ferrari планирует стремительное увеличение прибыли

Поставки автомобилей увеличились на 9% до 2474 автомобилей, а основными покупателями Ferrari стали жители Европы.

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На основании полученной прибыли в компании улучшили годовой прогноз прибыли до 3,7 млрд евро, а годовой прогноз дохода от продаж увеличили до 1,27 млрд евро.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 116

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