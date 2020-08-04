Мировые цены на нефть продолжают снижаться, — Reuters

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Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне роста случаев заболевания COVID-19 и переизбытка нефти

Мировые цены на нефть продолжают снижаться после кратковременного роста, вызванного положительной информацией о возобновлении деловой активности компаний США, Европы и Азии. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

В то же время инвесторы по-прежнему обеспокоены ростом случаев заболевания COVID-19 в мире и переизбытком предложения нефти. Цены на фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,70 долл (1,59%) до 43,45 долл за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI уменьшились на 0,64 долл (на 1,56%) до 40,37 долл за баррель.

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Согласно данным Института управления поставками, производственная активность в США значительно увеличилась, несмотря на возобновление новых случаев заражения COVID-19.

«Промышленный сектор восстанавливается и это предвещает рост спроса», — сказал партнер Again Capital LLC Джон Килдуфф