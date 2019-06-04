Каких цен украинцам ожидать в июне на продукты «борщевого набора»

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Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что цены на овощи “борщевого набора“ будут постепенно снижаться из-за сбора нового урожая, выращенного на открытом грунте

Стоимость овощей “борщевого набора“ будут постепенно уменьшаться, в то время, как стоимость молока и мяса останется на прежнем уровне. На уменьшение уровня цен окажет влияние сбор нового урожая, а на увеличение – ценовая волатильность на европейском рынке, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, стоимость “борщевого набора“ уменьшится на 30%, так как на рынок уже активно начала поступать сельскохозяйственная продукция, выращенная на открытом грунте. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что ожидать снижения цен на мясо в ближайшем будущем не стоит, так как стоимость на продукцию напрямую зависит от экспортных цен. А у нас, по данным эксперта, «полностью обрезан экспорт свинины» из-за африканской чумы свиней.

По этим же причинам не будет изменяться стоимость курятины и молока. Так как цены на курятину напрямую зависят от цен на европейском рынке, то они вряд ли будут изменения. Изменения могут быть только в том случае, если возникают проблемы по экспорту в Европе и тогда цены на курятину в Украине начинают падать. А если в Европе нет проблем с нашей экспортной продукцией, то в Украине, к сожалению, цены на курятину аналогичны европейским и даже немного выше, чем в Польше и странах Балтии. Похожая ситуация и с подсолнечным маслом. «В Украине оно дороже, чем в Испании“, – отметил Пендзин

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Кроме того, на рынках уже появилась черешня из Запорожья и Херсона. В начале этого года в супермаркетах можно было приобрести черешню с Закарпатья стоимостью 135 грн за кг. А сегодня в Киеве можно купить черешню за 80 – 90 грн за кг. Ожидается, что ее стоимость снизится до 60 – 70 грн за кг, – сообщил эксперт.