РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

04.02.2019 г.
19:41Украинцы массово получают травмы на польских стройках
16:24Суд снова рассмотрел коррупцию в Энергоатоме
01.02.2019 г.
14:21Полезные снеки: миф или реальность?
31.01.2019 г.
20:42В Украине растут зарплаты рабочих специальностей
18:51Сланцевая революция не будет оказывать влияния на стоимость топлива в Украине, - Юрий Гаврилечко
17:35Реструктуризация кредитного портфеля в «Ощадбанке» позволит таким компаниям как WOG продолжать развивать бизнес
10:32Прогноз Метинвест по рейтингу S&P - "позитивный"
Все новости рынков

Аналитика

04.02.2019176

Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро

Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро
Президент Порошенко подписал закон о земельном моратории, Порошенко и Тимошенко обменялись взаимными обвинениями, а Мадуро бросил вызов Трампу, - такими ...
04.02.2019116

Brexit не может, ЕС не хочет

Brexit не может, ЕС не хочет
Предыдущий текст о Брексите уже был опубликован, когда на депутатов Палаты общин Великобритании снизошло озарение в том смысле, что они наконец-то смогли ...
01.02.2019990

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Госреестр избирателей рассказал, как проголосовать не по прописке, у Порошенко прокомментировали увольнение Аласании, а жителям столицы увеличили тарифы ...

Последние новости

04.02.2019 г.
22:00 В Австралии из-за мощнейшего наводнения по улицам плавают крокодилы (ВИДЕО)
21:20 В Украину снова идет зима
20:53 Активисты провели пикет "Кто заказал Катю Гандзюк?" (ВИДЕО)
20:43 Во сколько украинцу обходится защита от инфекций
20:40 Названа новая система обмана водителей Украины
20:00 Ученые определили продолжительность наиболее здорового сна
19:41 Украинцы массово получают травмы на польских стройках
19:32 Появились новые подробности о смерти Децла (ВИДЕО)
19:13 Промосковский режим Мадуро вошел в стадию агонии, - Anti-colorados
18:53 Россия «стахановскими» темпами теряет рентабельные нефтяные месторождения, - Злой Одессит
18:33 В России треть продуктов не соответствует ГОСТам
18:19 Порошенко продолжил мораторий на продажу земли
18:18 Автомобиль перестал быть инвестицией: на что современная молодежь готова тратить деньги
17:57 The Guardian: В Саудовской Аравии женщин-активисток сажают в тюрьму и содержат в нечеловеческих условиях
17:14 В Верховной Раде предложили не допустить российских наблюдателей на выборы в Украине
16:53 Associated Press: В России протестуют против новых планов Москвы
16:24 Суд снова рассмотрел коррупцию в Энергоатоме
16:21 СБУ заблокировала незаконную продажу оружия
15:51 The Washington Times: Трамп оставляет "дверь открытой" для военного вмешательства США в Венесуэлу
15:11 Кремль пытается сохранить своего человека в Риге, - Злой Одессит
14:50 В Украине значительно снизилась стоимость фруктовой корзины
14:40 Иран сделал серьезное предупреждение Европе относительно иранских ракет
14:40 Украина договаривается с Францией о покупке 22 современных патрульных кораблей
14:27 Минздрав объявил об изменениях в списке бесплатных медпрепаратов
14:15 В Египте 8 человек приговорили к смерти за попытку покушения на жизнь президента
14:02 В Украину прибыла последняя партия локомотивов General Electric
13:57 Завтра, 5 февраля, начнется регистрация на основную сессию ВНО
13:54 Ученые дали ответ: можно ли мгновенно поседеть
13:46 Украина хочет усилить морские границы
13:30 Американская компания создала пистолет, состоящий из 25 деталей
13:26 Получателей субсидий ждет сюрприз
13:20 Почему после Второй мировой войны в мире случился бэби-бум?
13:10 Пакистан начал принимать меры для активизации производства солнечной энергии
13:01 Ученый выяснил, когда душа вселяется в ребенка
13:00 Монетный двор Канады выпустил памятную монету в виде украинской писанки (ФОТО)
13:00 Сделан первый шаг по приватизации крупного госбанка
12:51 Эксперт дал прогноз курса доллара
12:40 США и Южная Корея собираются заключить важное соглашение о содержании американских войск, - СМИ
12:23 Безналичный век: Украинцев в ближайшее время ждёт множество новшеств
12:15 Компания Samsung показала видеотизер нового складного смартфона до премьеры (ВИДЕО)
12:11 Назвали причину гибели марсианской цивилизации
12:00 Художник показал, как выглядела бы Припять, если бы на ЧАЭС не случилась авария (ВИДЕО)
11:34 "Осы отправили врага в "бригаду-200": Военные уничтожили наблюдательный пункт боевиков (ВИДЕО)
11:31 Доллару дают подешеветь. Надолго ли?
10:52 Украинцы получат новый займ от Всемирного банка
10:50 Тайна российских Боингов по полетам в Каракас раскрыта!, - Аnti-colorados
10:21 Полная деградация вертикали Путина
10:13 Пошел на новую конфронтацию: Мадуро бросил Трампу дерзкий вызов
09:52 В Украине утвердили перечень "пасхальных выходных"
09:40 Слава Рабинович о недовольстве россиян: У Путина остался один вариант
09:22 В Сирии солдаты начали воевать друг с другом
09:00 Стало известно о строительстве новой стены в Европе
08:55 Ожидание - реальность: Как менялись зарплаты украинцев за последние 4 года
08:45 Трамп направил войска на границу с Мексикой
08:45 Боевики на Донбассе устроили самоубийственную атаку на ВСУ и понесли потери
08:37 Выборы в Украине: Почему так много кандидатов хотят бороться за главное кресло?
08:32 Информационную бомбу ''Настя Рыбка'' задействуют в выборах президента Украины, - "Злой одессит"
08:16 Экологи забили тревогу: В Крыму началась страшная катастрофа (ФОТО, ВИДЕО)
07:59 Это будет очень важная неделя в новейшей истории Украины, - Пономарь
03.02.2019 г.
14:59 Книга, написанная в WhatsApp, получила престижную литературную премию
Все новости »

Украинцы массово получают травмы на польских стройках

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украинцы массово получают травмы на польских стройках
 
Печать Отправить на почту

 

 

Согласно аналитическому отчету «Безопасность работы в Польше 2018», 18% украинских работников на польских стройках получают серьезные травмы из-за незнания польского языка

Согласно аналитическому отчету «Безопасность работы в Польше 2018», подготовленному центром по охране труда «Bezpieczni w pracy», 18% украинских работников на польских стройках получают серьезные травмы, информирует enovosty.com/news.

Главной причиной сложившейся ситуации является незнание украинцами польского языка. В связи с тем, что инструктаж по технике безопасности проводится на польском языке, многие украинские заробитчане не могут понять польских требований и правил.

В результате проведенного опроса центром «Bezpieczni w pracy», 56% опрошенных респондентов не знакомы с правилами техбезопасности на производстве. В то же время, 70% опрошенных сказали, что позитивно оценивают уровень безопасности условий работы и считают, что он гораздо выше украинских условий труда.

В исследовании сообщается, что только 33% украинцев понимают инструктаж по техбезопасности, в то время как среди поляков уровень “ознакомленных” с инструктажем составляет 94%.

Читайте: В Киеве на территории складских помещений произошел взрыв (ВИДЕО)


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 139

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

В Верховной Раде предложили не допустить российских наблюдателей на выборы в Украине
Выборы в Украине: Почему так много кандидатов хотят бороться за главное кресло?
Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
В Верховной Раде предложили не допустить российских наблюдателей на выборы в УкраинеВыборы в Украине: Почему так много кандидатов хотят бороться за главное кресло?Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро
Brexit не может, ЕС не хочет
Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Все статьи


Читайте также

В Киеве на территории складских помещений произошел взрыв (ВИДЕО)
 11-летняя девочка пострадала от удара током на крыше поезда
Ещё немного, и планетой начнут "рулить" два социопата, - Владимир Спиваковский
 Трое украинских военных погибли на растяжке под станицей Луганской
21-летняя американка погибла из-за IPAD
 Российский боксер Абдусаламов не выйдет больше на ринг из-за травм
Российский боксер из-за тяжелейших травм после боя завершил карьеру
 Названы самые частые производственные травмы порноактеров

Армия

Очки ночного видения (ОНБ-300)
Вертолет Sikorsky Aircraft UH-60 «Black Hawk» (США)
Бронированная машина M-ATV (США)
Винтовка М14 (США)
Вся армия    >>

Персоны

Анатолий
ГРИЦЕНКО
Станислав
КУЛЬЧИЦКИЙ
Юрий
ПРОДАН
Игорь
ГРЫНИВ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе
Андрей Илларионов

Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе

Заседания международных форумов типа закончившейся "Двадцатки" в Буэнос-Айресе являются закрытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и ...
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

 