Украинцы массово получают травмы на польских стройках

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Согласно аналитическому отчету «Безопасность работы в Польше 2018», 18% украинских работников на польских стройках получают серьезные травмы из-за незнания польского языка

Согласно аналитическому отчету «Безопасность работы в Польше 2018», подготовленному центром по охране труда «Bezpieczni w pracy», 18% украинских работников на польских стройках получают серьезные травмы, информирует enovosty.com/news.

Главной причиной сложившейся ситуации является незнание украинцами польского языка. В связи с тем, что инструктаж по технике безопасности проводится на польском языке, многие украинские заробитчане не могут понять польских требований и правил.

В результате проведенного опроса центром «Bezpieczni w pracy», 56% опрошенных респондентов не знакомы с правилами техбезопасности на производстве. В то же время, 70% опрошенных сказали, что позитивно оценивают уровень безопасности условий работы и считают, что он гораздо выше украинских условий труда.

В исследовании сообщается, что только 33% украинцев понимают инструктаж по техбезопасности, в то время как среди поляков уровень “ознакомленных” с инструктажем составляет 94%.

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