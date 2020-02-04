Украина установила исторический рекорд по экспорту плодоовощной продукции
Украина установила исторический рекорд по экспорту плодоовощной продукции
В пресс-службе аналитической платформы EastFruit сообщили, что Украина в 2019 году экспортировала плодоовощную продукцию на сумму в размере 339 млн долл. Это на 9,4% больше, чем в 2018 году, информирует enovosty.com/news.
В сообщении говорится, что Украина установила исторический рекорд по экспорту плодоовощной продукции. Важным достижением экспортеров стало увеличение географии экспорта и реализация продукции по конкурентным ценам.
Важно отметить, что Украина поставляла плодоовощную продукцию в страны, где действуют высокие требования к качеству товаров
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Наибольший удельный вес (около 70%) в общем экспорте плодоовощной продукции занимают ягоды, грецкие орехи и яблоки.