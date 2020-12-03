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Рынок недвижимости 2020: Как менялись цены на стройматериалы и жилье, — эксперты

Главная » Последние новости » Новости рынков » Рынок недвижимости 2020: Как менялись цены на стройматериалы и жилье, - эксперты
 
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В 2020 году цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы не повлияли на стоимость квартир

В 2020 году цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы практически не сказались на стоимости жилья. Об этом сообщила эксперт рынка недвижимости Ангелина Деревлева, информирует enovosty.com/news.

По ее словам, в течение 2020 года стоимость кирпича и гипсовой штукатурки практически не изменилась. Вместе с тем стоимость бетона марки М400 выросла в цене практически на 25% до 2250 грн/м3, а раствор М75 подорожал на более 18% — с 1800 грн до 2200 грн/м3.

Эксперт отмечает, что стоимость арматуры в течение года была подвержена значительным колебаниям.

«В Украине работает всего 2 завода, производящих арматуру. И как только один из них по каким-то причинам приостанавливает продажи, другой на свою продукцию поднимает цены. Из-за этого в течение года наблюдаются ценовые скачки. Такие колебания происходят последние 6 лет, с тех пор, как закрылись донецкие заводы», — подчеркивает Ангелина Деревлева.

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Стоимость вентилируемого фасада при условии использования керамогранитной плитки составляет около 90 долл. на кв. м. Эта технология используется при строительстве домов бизнес- и премиум-класса, в некоторых случаях ее использует и комфорт-класс. «Вентилируемые фасады преимущественно состоят из импортных материалов таких, как алюминиевые направляющие, стекло, профиль и пр. Поэтому их стоимость на 40% зависит от курса американского доллара», — рассказывает эксперт.

Ангелина Деревлева отмечает, что в 2020 году стоимость строительно-монтажных работ не претерпела существенных изменений.

«За первое полугодие, по данным Главного управления статистики г. Киева, количество квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию просело на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причины падения связаны в том числе и с реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции. При этом индекс строительной продукции (выполненных строительных работ) уменьшился за 7 месяцев этого года по сравнению с январем-июлем 2019 года всего на 5,9%. Эти данные говорят, что рынок живёт и активно развивается», — замечает она.

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По мнению Ангелины Деревлевой, в 2021 году возможна корректировка существующих цен на стройматериалы и строительно-монтажные работы в пределах 10-15%.

В свою очередь эксперт рынка Виктория Нерода отметила, что в зависимости от используемых стройматериалов, разница в себестоимости строительства жилья может достигать 25%.

«Такой ценовой разрыв наблюдается между объектами эконом-класса и новых форматов жилья, таких как, например, nature friendly в ближайшем пригороде столицы. Именно в объектах новых форматов наблюдается оптимальное сочетание цены кв.м с качеством строительства и создаваемыми объектами инфраструктуры, рекреации», — сказала Виктория Нерода.

Она сообщила, что в пригороде Киева себестоимость строительства в среднем на 15-20% ниже, чем в Киеве, преимущественно за счет качества используемых материалов и этажности строительства. При этом пригородные объекты, в которых используются более качественные материалы, соответствующие объектам бизнес-класса, стоимость строительства соизмерима с киевскими объектами аналогичного класса.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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