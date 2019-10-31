Милованов предложил отчислять 1% от реализации земли на поддержку фермеров

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Тимофей Милованов сообщил о возможности отчисления 1% поступлений от реализации сельскохозяйственных земель на господдержку фермеров

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил о возможности отчисления 1% поступлений от реализации сельскохозяйственных земель на господдержку фермеров, информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что с целью нахождения необходимых 8,4 млрд на дотации для фермеров можно 1% от реализации государственных сельхозземель направлять на поддержку фермеров. Сейчас же в бюджете есть только 4,4 млрд.

Напомним, ранее замминистра Тарас Высоцкий сообщил, что согласно данным министерства, открытие рынка земли должно принести в бюджет около 7 млрд грн, что должно хватить на дотации. Высоцкий отметил, что в министерстве еще не уверены в необходимости отчисления средств от реализации земли фермерам и этот вопрос пока обсуждается

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Напомним, ранее сообщалось, что правительство хочет открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Сейчас в Верховной Раде находится 11 вариантов законопроекта о рынке земли.