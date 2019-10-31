Максим Белявский рассказал о последствиях для Украины запуска «Северного потока – 2»

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Дания разрешила строительство «Северного потока – 2»

С просьбой прокомментировать данное решение и оценить его влияние на Украину «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту Центра Разумкова Максиму Белявскому, информирует enovosty.com/news.

Максим Белявский сообщает, что Украине необходимо качественно и аргументированно подготовить украинскую делегацию к следующему раунду трехсторонних переговоров, которые должны пройти в первой половине ноября в Брюсселе

«Мы провели имитационное моделирование работы украинской газотранспортной системы по нескольким сценариям. Если говорить о цифрах, то на самом деле возможная остановка транзитного потока скажется на давлениях в газотранспортной системе и, следовательно, 90% объемов реверсного газа, который на сегодняшний день поступает в Украину из ЕС, мы получать технологически не сможем.

Главным вызовом является необходимость иметь настоящую диверсификацию, то есть независимый поток реверсного газа, который не зависит от транзитного потока. Нам необходимо примерно 6 млрд.куб.м годового объема, что составляет разницу между потреблением Украины и собственной добычей.

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Импортировать можно американский газ или сжиженный газ, который поступает в польский терминал в Свиноустье. В перспективе газ, который будет поступать через Baltic Pipe, является инфраструктурным проектом, который объединяет норвежское месторождение газа и польскую газотранспортную систему. Я не буду полностью пессимистичным в своих прогнозах относительно импорта и транзита. Приблизительно 5 млн.куб.м в сутки мы можем импортировать по действующим интерконнекторам с ЕС. Этот поток не зависит от транзита, который вероятно может быть в той или иной степени остановлен.

Справедливости ради следует отметить, что если «Северный поток-2″ будет введен в эксплуатацию, однозначно 100% мощности этого газопровода не будет загружено. А значит, какая-то часть транзитного потока будет осуществляться. Поэтому я бы не спешил с выводами относительно загруженности газотранспортной системы Украины в последующие годы. Зато нам необходимо качественно и аргументированно подготовить украинскую делегацию к следующему раунду трехсторонних переговоров, которые должны пройти в первой половине ноября в Брюсселе. Нам необходима более четкая и конкурентная позиция, особенно в части регуляторной политики и тарифов по различным сценариям прокачки газа», — сообщает эксперт