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Associated Press: Компании Peugeot и Fiat Chrysler приняли решение о слиянии

Главная » Последние новости » Новости рынков » Associated Press: Компании Peugeot и Fiat Chrysler приняли решение о слиянии
 
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Компании Peugeot и Fiat Chrysler приняли решение о слиянии, чтобы противостоять масштабным изменениям в отрасли

Автомобильные корпорации Peugeot и Fiat Chrysler сообщили о слиянии с целью создания четвертого по величине автопроизводителя в мире, обладающего достаточными ресурсами, чтобы противостоять масштабным изменениям в отрасли, включая разработку электромобилей и беспилотный автомобиль. Об этом сообщают Коллин Барри и Том Кришер в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Объединение автомобильных корпораций приведет к созданию концерна с общей рыночной стоимостью около 50 млрд долларов (39,9 млрд фунтов стерлингов)», — говорится в сообщении. Итальяно-американская корпорация Fiat Chrysler имеет сильное влияние в Северной Америке, в то время как Peugeot является вторым по величине автопроизводителем в Европе.

Associated Press: Компании Peugeot и Fiat Chrysler приняли решение о слиянии

Однако обе компании имеют слабые позиции на китайском рынке. Обе компании пытаются наверстать упущенное в разработке электромобилей, что является необходимой мерой, поскольку правительства вводят более жесткие ограничения на выбросы. Планируется, что в новой компании доход от реализации автомобилей будет оставлять около 170 миллиардов евро (189 миллиардов долларов) в год. Концерн будет выпускать около 8,7 млн. автомобилей в год.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 296

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