Назван самый дешевый фрукт в стране

Главная » Последние новости » Новости рынков » Назван самый дешевый фрукт в стране Назван самый дешевый фрукт в стране

Закрыть Отправить

В Украине резко снизились цены на сливу

В Украине определен самый недорогой фрукт. В этот сезон «золотых» овощей и фруктов самой низкой ценой потешила слива, которая в последнее время стремительно падала в цене. С начала лета её цена пробила трехлетний минимум. Купить сливу в Украине можно на двадцать процентов дешевле, чем в прошлые сезоны. Так, в последние дни на Западе Украины сливу продавали уже в диапазоне от пяти до восьми гривен за килограмм. Неделей ранее — до пятнадцати гривен. В последние недели предложение этого фрукта серьезно выросло, что и надавило на цены и заставили их стремительно падать, информирует enovosty.com/news.

Эксперты называют несколько причин для такой ситуации на рынке. Во-первых, украинцы собрали неплохой урожай. Во-вторых, этот товар активно импортируется из Сербии, Молдавии и Узбекистана. Кроме того, на цены давит и конкуренция со стороны других фруктов.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, когда украинцам лучше всего покупать арбузы и дыни. Кроме того, украинцам стоит подгадать с максимально выгодным временем для закрутки помидоров.