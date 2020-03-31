Рада разрешила продавать землю. Что об этом шаге думают экономисты и украинцы

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Закон о земле приняли во втором чтении. Рассмотрение правок в законопроект продолжалось с вечера понедельника.

ВРУ приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, информирует enovosty.com/news.

В действие закон вступит с первого июля 2021 года. Согласно закону, первые два года землю будут продавать только гражданам Украины и не более 100 гектаров в одни руки. После этого покупать гектары разрешат украинским юридическим лицам и не более десяти тысяч гектаров в одни руки. Земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Этот важный шаг активно обсуждают экономисты и простые украинцы. Некоторые считают это историческим голосование, другие — относятся со скептицизмом и настороженностью.

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