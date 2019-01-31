В Украине растут зарплаты рабочих специальностей

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В связи с дефицитом кадров рабочих специальностей работодатели вынуждены повышать заработные платы работникам

Массовый выезд украинцев за границу влияет на предложение рабочих специальностей на рынке труда. В результате дефицит кадров вынуждает работодателей повышать заработные платы, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в связи со стремительным ростом бизнеса в Киеве и регионах, появлением новых специальных технологий, обслуживать которые под силу только узкопрофильным рабочим, найти квалифицированных работников предприятиям становится все тяжелее.

Согласно статистике OLX Работа, магазины все также нуждаются в продавцах и кассирах, рестораны – в поварах, барменах и официантах, а на стройках требуются рабочие.

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Согласно представленным данным OLX Работа, в 2018 году наиболее высокая заработная плата наблюдалась в строительной отрасли. За тяжелый физический труд и высокий уровень рисков работодатель готов был платить около 10 000 грн.

Няням и работникам транспортной отрасли предлагалась зарплата в размере 9 тыс. грн, а на производстве рабочим готовы были платить около 8 тыс. грн.

В то же время, некоторые работодатели предлагали отдельным представителям рабочих сфер оклады в размере 50 тыс. грн. В их число входили водители, специалисты по фасадным работам, работники склада холодной продукции и т.д. Няни со знанием английского языка могли устроиться на работу с зарплатой 45 тыс.грн, а домработницам в элитных домах предлагали оклад в размере 30 000 грн.