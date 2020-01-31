Минэкономики запустило новый онлайн-сервис для аграриев: подробности

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Минэкономики запустило в тестовой версии портал «Государственный аграрный реестр»

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что министерство запустило в тестовой версии бесплатный онлайн-сервис «Государственный аграрный реестр», информирует enovosty.com/news.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что новый онлайн-сервис позволит обеспечить эффективное взаимодействие сельхозпроизводителей с органами государственной власти. Зарегистрированные на новом портале аграрии могут исправлять ошибки в кадастре, подавать пакет документов для получения господдержки и проверять существующую информацию, находящуюся в четырех реестрах (Государственный земельный кадастр, Реестр животных, Реестр имущественных прав и Реестр юридических и физических лиц).

Создать онлайн-кабинет можно на любом компьютере или гаджете, а для регистрации необходимо иметь актуальную электронную цифровую подпись. Регистрация доступна всем аграриям.

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Зарегистрироваться на портале можно будет представителям шести областей: Киевской, Львовской, Черкасской, Одесской и Николаевской. Специальные бригады операторов помогут всем желающим зарегистрироваться. Регистрация будет открыта с 5 февраля 2020 года по ссылке www.ar.gov.ua.