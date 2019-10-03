Верещук рассказала, когда украинскую землю смогут продавать иностранцам (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости рынков » Верещук рассказала, когда украинскую землю смогут продавать иностранцам (ВИДЕО) Верещук рассказала, когда украинскую землю смогут продавать иностранцам (ВИДЕО)

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Людям необходимо доступно объяснить, что такое рынок земли. Пока украинцы не перестанут бояться, власти не будут принимать кардинальных решений.

Народный депутат от партии «Слуга народа», представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук подчеркнула важность диалога, который избавит украинцев от страхов. Она рассказала о том, что сейчас министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов, Кабинет министров и комитет по земельным вопросам пытаются доступно объяснить украинцам, что такое рынок земли: «Это абсолютно нормальный диалог. Я надеюсь, что всё будет происходить в рамках действующего законодательства. Мы не будем выходить за границы, нарушать общественный порядок. Люди имеют право на протесты, и я их понимаю: они боятся потерять свою землю. И до того времени, пока люди не поймут и не перестанут бояться, мы не будем принимать кардинальных решений», — пообещала нардеп, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Ирина Верещук заявила о том, что в ближайшие несколько лет разговора о продаже украинской земли иностранцам не будет:

«Иностранцам землю продавать не будут! По крайней мере, в первые годы, пока мы не увидим, что рынок действительно работает и направлен на обогащение именно украинских граждан и украинских фермеров. Фермеры получают деньги через различные инструменты, как вот через банки, через программы поддержки правительства, они умеют использовать эти инструменты… И только после этого можно говорить об иностранном капитале. В противном случае, мы потеряем нашего сельскохозяйственного производителя. Они просто поедут в Польшу или Германию и будут работать на пана, вместо того что бы работать в Украине», — пояснила народный депутат.

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