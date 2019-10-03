Украина сегодня не готова к открытию рынка земли, — Нестор Шуфрич (ВИДЕО)

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Открытие рынка земли в Украине пагубно скажется на простых гражданах, поскольку позволит спекулянтам безнаказанно наживаться, используя многочисленные лазейки в законодательстве. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады Украины заявил народный депутат от фракции «Опозиційна платформа За Життя» Нестор Шуфрич.

Он убежден, что «нынешняя заявленная стоимость 1 гектара земли в размере от 1-3 тыс.у.е — это грабеж населения и не отвечает настоящей рыночной стоимости», информирует enovosty.com/news.

Г-н Шуфрич приводит пример соседней Венгрии, где 1 гектар земли, которая уступает по качеству украинской, стоит 10 тыс евро.

Народный депутат считает, что на нынешнем этапе для Украины крайне важно отрегулировать рынок оренды земли, стабилизировать ситуацию в стране, а также создать благоприятный инвестиционный климат, прежде чем открывать рынок земли. Это, по его мнению, первоочередные задачи нынешней власти.

Также народный депутат отметил, что земля — это собственность народа и ни при каких обстоятельствах его партия не допустит ее продажи.

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