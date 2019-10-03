Украина сегодня не готова к открытию рынка земли, — Нестор Шуфрич (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

03.10.2019 г.
16:15Государственное и коммунальное имущество будет передаваться в аренду на электронных аукционах
15:34Украина сегодня не готова к открытию рынка земли, - Нестор Шуфрич (ВИДЕО)
14:32Герус лоббирует снижение «зеленого» тарифа в интересах Коломойского, - эксперт
14:29Импорт электроэнергии из России — это поддержка оккупанта, — Кошарная
14:07Тимошенко призвала украинских аграриев не допустить "продажу земли с молотка" (ВИДЕО)
13:56Глава комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики обманывает украинцев
13:22"Продажа земли - это красная линия, за которой ничего нет", - Рабинович (ВИДЕО)
Все новости рынков

Аналитика

03.10.2019

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка «Исследование сферы образования в Украине: к большей результативности, справедливости и эффективности» ...
02.10.2019

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил план действий по Крыму и оккупированному Донбассу, Верховная Рада Украины запустила большую приватизацию, ...
01.10.2019

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Журналисты требуют от Зеленского уволить оскандалившуюся пресс-секретаря Мендель, а украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании ...

Последние новости

03.10.2019 г.
19:24 Reuters: Британия призвала ЕС проявить креативность и гибкость в отношении Brexit
18:54 В Украине приняли закон, предусматривающий рост штрафов за отказ в перевозке льготников
18:34 Наемники РФ маскируют "Грады" и гаубицы на передовых позициях на Донбассе, - разведка
18:09 Такое впечатление, что это писали дети - Алена Шкрум о новом законопроекте "О столице Украины" (ВИДЕО)
18:08 СБУ блокировала деятельность преступной группировки, продавашей тяжелые наркотики несовершеннолетним
17:55 Определены пять бытовых вещей, которые нужно менять как можно чаще
17:38 В США провели успешные испытания противокорабельной ракеты NSM (ВИДЕО)
17:14 Стали известны опасные привычки, которые повышают риск заразиться простудой или гриппом
16:52 В Минсоцполитике рассказали, как заполнить электронную форму заявления на субсидию
16:29 NASA с помощью огромного «воздушного шара» отправило на край атмосферы новый телескоп
16:15 Государственное и коммунальное имущество будет передаваться в аренду на электронных аукционах
16:08 В Сеть просочилось первое фото со съемок Аватара-2
16:02 Трамп слетел с катушек: Пономарь рассказал об истерике главы Белого дома
15:42 У идиотов всегда так: Журналист рассказал, как в России украинизировали Калмыкию (ВИДЕО)
15:41 В аннексированный Крым прилетел "привет" от украинских патриотов (ВИДЕО)
15:34 Украина сегодня не готова к открытию рынка земли, - Нестор Шуфрич (ВИДЕО)
15:21 Освоение «космических ресурсов»: Американский университет начал подготовку студентов к колонизации космоса
15:14 Глава ДнепрОГА Бондаренко назвал реконструкцию аэропорта в Днепре одним из главных приоритетов на встрече с инвестором Ярославским
15:06 Анджелина Джоли призналась, что больше никогда не выйдет замуж
15:04 В РФ из-за кризиса производитель КА-52 увольняет тысячи сотрудников, - Злой Одессит
14:32 Герус лоббирует снижение «зеленого» тарифа в интересах Коломойского, - эксперт
14:29 Импорт электроэнергии из России — это поддержка оккупанта, — Кошарная
14:11 Медики рассказали, чем опасно пониженное давление
14:07 Тимошенко призвала украинских аграриев не допустить "продажу земли с молотка" (ВИДЕО)
13:56 Глава комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики обманывает украинцев
13:55 Брюссель отклонил новые предложения Британии по Brexit
13:46 В Антарктиде нашли "саркофаг с сокровищами"
13:44 Sony и Samsung больше не будут производить смартфоны в Китае
13:33 Казино, двойное гражданство, марихуана: Какие запреты разрушат в Украине
13:22 "Продажа земли - это красная линия, за которой ничего нет", - Рабинович (ВИДЕО)
13:14 Бойко пояснил, почему решили снизить порог незаконного обогащения (ВИДЕО)
12:55 Назвали причину смертельного рака крови
12:40 «Это советский рудимент»: названа причина гибели женщины-инспектора на трассе Киев-Харьков
12:37 Верещук пояснила философию законопроекта о столице (ВИДЕО)
11:57 Синоптики: В Украину возвращается дождливая погода
11:52 Трамп озвучил причины блокирования денежной помощи Украине
11:50 Верещук рассказала, когда украинскую землю смогут продавать иностранцам (ВИДЕО)
11:20 В Украине "минималка" в 2020 году вырастет
11:01 Курс доллара откатывают после валютной лихорадки. Нацбанк выжидает
11:00 Режим Путина рано или поздно падет, – Сенцов
10:58 "Ненавижу это": Трамп объяснил, почему заморозил помощь Украине
10:36 Стало известно, сколько будет стоить техосмотр на легковое авто
10:29 Российский колумнист рассказал, сколько стоит оскорбить Путина
10:14 История со срамными делами Кивы обрастает деталями. Реакция Сети
10:09 В столице на лестнице многоэтажки отец нашел сына в петле
10:01 ТАС24 Бизнес запустил новые легкие залоговые кредиты для малого и среднего бизнеса
09:52 В "родной гавани" уже камням не рады: В Крыму жалуются на вопиющую несправедливость
09:49 Германия: Формула Штайнмайера - это только один фрагмент пазла
09:36 Балтия отказывается от российского газа
09:26 Ким заявил о запуске баллистической ракеты с подводной лодки
09:14 Война на Донбассе: Боевики понесли крупные потери (ФОТО)
08:54 Российская экономика идет ко дну
08:51 Появился скандальный нюанс о переговорах Зеленского с Трампом
08:35 Трамп сильно психанул на репортера Reuters из-за Украины
08:19 Венгрия выдвинула Украине новый ультиматум
08:09 РФ стала марионеткой Китая
08:06 Враг разжег серьезные бои на Донбассе
07:50 Тайвань хочет купить американское оружие, чтобы противостоять постоянно растущей огневой мощи Китая
07:50 Немецкий автопроизводитель Porsche выпустил юбилейную модель Panamera (ФОТО)
07:40 Гончарук рассказал, когда в Украине начнется отопительный сезон
Все новости »

Украина сегодня не готова к открытию рынка земли, — Нестор Шуфрич (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украина сегодня не готова к открытию рынка земли, - Нестор Шуфрич (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Открытие рынка земли в Украине пагубно скажется на простых гражданах, поскольку позволит спекулянтам безнаказанно наживаться, используя многочисленные лазейки в законодательстве. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады Украины заявил народный депутат от фракции «Опозиційна платформа За Життя» Нестор Шуфрич.

Он убежден, что «нынешняя заявленная стоимость 1 гектара земли в размере от 1-3 тыс.у.е — это грабеж населения и не отвечает настоящей рыночной стоимости», информирует enovosty.com/news.

Г-н Шуфрич приводит пример соседней Венгрии, где 1 гектар земли, которая уступает по качеству украинской, стоит 10 тыс евро.

Народный депутат считает, что на нынешнем этапе для Украины крайне важно отрегулировать рынок оренды земли, стабилизировать ситуацию в стране, а также создать благоприятный инвестиционный климат, прежде чем открывать рынок земли. Это, по его мнению, первоочередные задачи нынешней власти.

Также народный депутат отметил, что земля — это собственность народа и ни при каких обстоятельствах его партия не допустит ее продажи.

Читайте: Верещук рассказала, когда украинскую землю смогут продавать иностранцам (ВИДЕО)


Посещений: 71

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой
Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Все статьи


Читайте также

Верещук рассказала, когда украинскую землю смогут продавать иностранцам (ВИДЕО)
 Стоимость аренды гектара земли вырастет в два раза - Кабмин
Рынок земли: Гончарук рассказал, как в Украине будут бороться с огромной угрозой
 Рынок земли заработает, если будут гарантии собственникам и аграриям – считает эксперт
Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
 Куда пойдут деньги от продажи земли - Милованов
Покупателей украинской земли ждет серьезная проверка
 Открытие рынка земли: Гончарук озвучил сроки и рассказал об условиях
Загрузка...

Армия

Самолет Су-24М
Двухкоординатная когерентно-импульсная РЛС кругового обзора «Дельта»
Беспилотный летательный аппарат EMT Luna X-2000 (Германия)
Зенитно-ракетный комплекс RBS 70 (Швеция)
Вся армия    >>

Персоны

Виталий
КЛИЧКО
Владимир
РЫБАК
Виталий
ГАЙДУК
Лешек
БАЛЬЦЕРОВИЧ
Все персоны    >>

linden

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Четыре угрозы для мировой экономики

Четыре угрозы для мировой экономики

Известный американский экономист Нуриэль Рубини в своей колонке для Project Syndicate рассказывает о будущем мировой экономики.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный



bigmir)net TOP 100

Фото недели

Фото мировой истории с неожиданной стороны

Все фото »

 