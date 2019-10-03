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Тимошенко призвала украинских аграриев не допустить «продажу земли с молотка» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости рынков » Тимошенко призвала украинских аграриев не допустить "продажу земли с молотка" (ВИДЕО)
 
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Судьбу украинской земли имеет право решать только народ посредством референдума .

Об этом заявила Юлия Тимошенко на митинге, акции протеста аграриев под стенами Верховной Рады. По её словам, суверенитет Украины и продажа земли с молотка — это несовместимые вещи:, информирует enovosty.com/news.

«Законопроект, который внесен в Верховную Раду, не разрабатывался ни правительством, ни парламентом, ни президентом. Этот законопроект разрабатывался иностранными советниками, к тому же — разрабатывался за пределами Украины. Весь этот закон посвящен одному-единственному. Большие капиталы сейчас собираются вокруг Украины в мощные фонды. Сегодня идет процесс концентрации капиталов вокруг границ Украины, и они планируют сделать рынок земли в Украине, которого нет нигде в мире. Нет нигде в мире рынка, который бы свою землю продавал без каких-либо ограничений, без каких-либо контрольных функций по иностранцам. Меня удивляет, что часть людей думает, что этот закон можно немного подправить, сделать хороший рынок. Сколько бы усилий не прилагали, из этого плохого недопустимого закона хорошего закона вы не сделаете. Политической воли наивысшего уровня отдать землю украинским фермерам, селянам нет. Есть политическое решение запустить сюда безграничны капиталы с которыми никто из вас никогда конкурировать не сможет», — эмоционально заявила политик.

Юлия Тимошенко выразила уверенность в том, что на 90% земля будет продана иностранным компаниям и считает неприемлемой норму в возможной для покупки площадь земли. «» Это означает, что одну область могут купит 6-7 человек, а если они сильно постараются — то 2-3. Кто-то верит, что когда они запустят рынок, вам хотя бы гектар останется? Выживать будут любимы методами. Надо твердо помнить, что у нас 72% территории Украины — это сельскохозяйственная земля. Это не только распродажа с молотка нашей земли, это реально продажа территории Украины. Теперь нас могут купит по-дешевке «, — убеждений она.

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Автор: Инна Погрибная
Посещений: 27

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