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«Продажа земли — это красная линия, за которой ничего нет», — Рабинович (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости рынков » "Продажа земли - это красная линия, за которой ничего нет", - Рабинович (ВИДЕО)
 
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Оппозиционер Вадим Рабинович считает, что «нельзя допускать эксперименты с землей» .

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» народный депутат Вадим Рабинович рассказал о том, почему его политическая сила является противником открытия рынка земли в Украине:, информирует enovosty.com/news.

«… Продажа земли — это «красная линия», за которой ничего нет, это украинский Сталинград. Не будет земли, не будет Украины, не будет ничего. Послушайте, какую поправку к закону приняли: в одной области один человек не может купить больше 15% земель. То есть, десять человек могут купить весь город и здесь ничего не будет больше вашего, ни земли, ни дорог, ничего… Придумали, что землю не могут купить иностранцы, но фирма, которая зарегистрирована на иностранцев, — может… То есть, иностранец будет покупать землю на компанию, на фирмы.. И мы останемся без земли… Поэтому эксперименты с землей невозможны, эксперименты с самым существованием страны невозможны», — высказал свою позицию народный депутат.


Автор: Инна Погрибная
Посещений: 71

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