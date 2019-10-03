Государственное и коммунальное имущество будет передаваться в аренду на электронных аукционах

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Согласно принятому законопроекту №1055-1, государственное и коммунальное имущество будет передаваться в аренду на электронных аукционах

Согласно принятому законопроекту №1055-1 «Об аренде государственного и коммунального имущества», государственное и коммунальное имущество будет передаваться в аренду на электронных аукционах в электронной системе Prozzoro, информирует enovosty.com/news.

Во время презентации законопроекта народный депутат Алексей Мовчан сообщил, что основной целью законопроекта является усовершенствование, сокращение и упрощение процедур аренды коммунального и государственного имущества для обеспечения прозрачности передачи в аренду коммунального и государственного имущества. Кроме того, по словам Мовчана, это поможет увеличить количество инвесторов.

Законом определяются основные этапы процедуры передачи коммунального и государственного имущества в аренду: принятие решения относительно необходимости передачи имущества в аренду; внесение данных об объекте аренды в электронную торговую систему; размещение объявления в электронной торговой системе о передаче имущества в аренду; проведение аукциона; подписание соглашения и размещение в электронной торговой системе договора аренды.

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