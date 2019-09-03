«Двойной удар» для рынка: Цена на нефть падает на фоне торговой войны и роста производства

Главная » Последние новости » Новости рынков » "Двойной удар" для рынка: Цена на нефть падает на фоне торговой войны и роста производства "Двойной удар" для рынка: Цена на нефть падает на фоне торговой войны и роста производства

Закрыть Отправить

Цена на нефть падает на фоне торговой войны между США и Китаем и роста добычи нефти странами ОПЕК

Цены на нефть упали на 2% из-за роста добычи нефти странами ОПЕК, а также затянувшегося торгового конфликта между США и Китаем, — сообщает Дмитрий Жданников в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

На лондонской бирже ICE Futures ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 96 центов до 57,70 доллара за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до 54,51 доллара за баррель.

Снижение стоимости нефти произошло из-за увеличения добычи нефти странами ОПЕК в августе. Объем добычи нефти в августе увеличился на 0,7% по сравнению с июлем. Кроме того, усиление торгового конфликта между США и Китаем также оказывает влияние на стоимость нефти. Основатель Vanda Insights Вандана Хари заявила, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем оказывает понижательное давление на стоимость нефти. Хари подчеркнула, что вместе с информацией об увеличении добычи нефти странами ОПЕК – это «двойной удар» для рынка».

Читайте: Associated Press: Южная Корея прекращает сотрудничество с Японией по обмену разведданными