Мировые цены на нефть начали снижаться, — Reuters

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Мировые цены на нефть начали снижаться из-за увеличения добычи

Цены на нефть упали на фоне опасений из-за избыточного предложения, поскольку ОПЕК и ее союзники намерены увеличить добычу нефти, а рост количества заболевших COVID-19 будет способствовать замедлению роста спроса. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Цены на фьючерсы на нефть марки Brent упали на 51 цент (на 1,17%) до 43,01 долл за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 58 центов (на 1,44%) до 39,69 долл за баррель.

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«Инвесторы беспокоятся из-за переизбытка предложения, поскольку ОПЕК+ должна начать увеличивать добычу в этом месяце, а восстановление цен на нефть с рекордно низких уровней, вероятно, будет стимулировать рост добычи сланца в США. Кроме того, опасения по поводу возобновления случаев коронавируса оказывают давление на нефтяные рынки», — заявил генеральный менеджер по исследованиям в Nissan Securities Хироюки Кикукава