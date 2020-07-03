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Мировые цены на нефть начали падать из-за увеличения случаев заболевания COVID-19

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Мировые цены на нефть начали падать из-за увеличения случаев заболевания COVID-19

Цена на нефть Brent упала ниже 43 долл за баррель из-за увеличения случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Ожидается, что рост спроса на нефть может замедлиться. Напомним, 2 июля США сообщили о более 55 000 новых случаев инфицирования COVID-19, что стало новым мировым антирекордом за сутки и вызвало обеспокоенность в мире и на рынке. «Если эта тенденция сохранится, спрос на нефть снизится», — сказала Луиза Диксон из Rystad Energy.

Мировые цены на нефть начали падать из-за увеличения случаев заболевания COVID-19

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent уменьшилась на 63 цента (на 1,46%) до 42,51 долл. за баррель, а цена на фьючерсы на нефть марки WTI снизилась на 60 центов (на 1,48%) до 40,05 долл. за баррель.

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Мировые цены на нефть начали падать из-за увеличения случаев заболевания COVID-19

«Восстановление экономики США может быть подорвано последним всплеском новых инфекций», — сказал нефтяной брокер Стивен Бреннок.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 77

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