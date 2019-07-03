Максим Белявский рассказал о ходе выполнения программы по внедрению экологических стандартов в Украине

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Советник Министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский провел исследование о состоянии выполнения Нацплана сокращения вредных выбросов. С просьбой прокомментировать актуальность и результаты проведенного исследования «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату технических наук, советнику Министра энергетики и угольной промышленности Максиму Белявскому

Максим Белявский сообщает, что после подписания в сентябре 2014 года политической части Соглашения об ассоциации с ЕС и вступлением в 2011 году в Энергетическое сообщество (ЭС) Украина взяла курс на системное реформирование и внедрение европейских стандартов, в том числе и экологических, информирует enovosty.com/news.

«Присоединение к ЕС обязало нашу страну к гармонизации нормативно-правовой базы к стандартам ЕС. Таким образом, наше государство должно выполнить требования Директивы Европарламента и Совета ЕС 2001/80 / ЕС «Об ограничении выбросов некоторых загрязняющих веществ в атмосферу от крупных установок сжигания» и директивы 2010/75 / ЕС «О промышленных выбросах».

Непосредственно Нацплан по сокращению выбросов был принят в 2017 году, однако до сих пор реальных шагов по его реализации не было сделано. Сам документ предусматривает установление системы очистки выхлопных газов на 90 крупных установках сжигания общей тепловой мощностью 65 ГВт.

Модернизация должна быть завершена к 2033 году. Иначе могут быть наложены санкции и даже остановлена ​​работа отдельных электростанций. Как своевременно выполнить Нацплан и посвящено мое исследование, которое представлю в ближайшее время», — сообщает эксперт

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