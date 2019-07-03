Бургерные надоели киевлянам: В столице меняются тренды и появляются селедочные и пельменные

Главная » Последние новости » Новости рынков » Бургерные надоели киевлянам: В столице меняются тренды и появляются селедочные и пельменные Бургерные надоели киевлянам: В столице меняются тренды и появляются селедочные и пельменные

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В столице массово закрываются заведения, но это не пугает отважных рестораторов, которые продолжают искать свое счастье

Около сорока процентов новых ресторанов в Киеве не продерживаются и годы. Потратив на открытие много сил, вдохновения и денег, рестораторы выставляются на продажу свое детище и ищут себя в чем-то новом. Разбалованные жители столицы ищут чего-то модного, соответствующего трендам. Это одна из причин, почему новичкам очень трудно конкурирвоать с акулами этого бизнеса, которые годами прощупывали почву и съели не одну собаку на этом деле, информирует enovosty.com/news.

В Украине на сегодня работает около 25 тысяч ресторанов, 2 тысячи — сосредоточены в Киеве. Здесь стоит отметить, что вкусы столичных гурманов сильно изменились: всяческие бутерброды им изрядно поднадоели. Как и итальянская кухня, которую так облюбовали в городе. Сегодня в моде монопродуктыне заведения. Это, так называемые «селедочные», «вареничные», , «устричные». Свою нишу нашли рестораторы, которые предложили новую концепцию «все по евро». В меню всего несколько незамысловатых позиций, а очереди у входа выстаиваются невероятные.

Не теряют обороны и ЗОЖные заведения. Как и в Европе, где каждый четвертый посетитель веган, в Украине много людей отказываются от мяса или же от вредных продуктов.