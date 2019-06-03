Украинских фермеров ждут перемены

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В Украине планируют ввести отдельный налог для фермеров

В Министерстве агрополитики и продовольствия хотят вывести фермерские хозяйства страны в отдельную группу налогообложения. В пресс-службе ведомства заявили о том, что на данном этапе идет активное сотрудничество с экспертами Европы по поддержке малых и средних фермерских хозяйств. В этом контексте в министерстве поделились общими наработками, среди которых — появление Государственного аграрного реестра страны. В будущем должно появиться Платежное агентство, с помощью которого может появиться прозрачная система распределения средств государства, информирует enovosty.com/news.

По словам заместителя министра агрополитики Виктора Шеремета, на сегодня очень важно вывести фермерские хозяйств в отдельную группу налогообложения, так как сейчас и малые, и крупные формы хозяйствования в Украине находятся в «четвертой льготной группе налогообложения».

Кроме того, Шеремет считает, что принятия проекта закона номер 8236 о передаче фермерских земель постоянного пользования в собственность фермерам серьезно поспособствует развитию сельхозхозяйства в стране.