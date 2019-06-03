Цены на нефть падают из-за паники на фондовых рынках

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Цены на нефть упали более чем на 1% из-за паники на фондовых рынках

Цены на нефть упали 3 июня более чем на 1%. Инвесторы опасаются, что усиливающиеся торговые войны спровоцируют рецессию мировой экономики, которая приведет к падению спроса на «черное золото», информирует enovosty.com/news.

31 мая рынки сырой нефти показали наибольшее месячное падение с ноября 2018 года. Стоимость барреля августовской нефти Brent 3 июня к 9:06 по Киеву составила $61,24 (-1,21%). Баррель июльской нефти WTI торговался по $53,11 (-0,73%).

Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $61,99 и $53,50 соответственно. «Цены на нефть снизились на фоне растущих опасений… после того, как президент США Дональд Трамп усилил напряженность в мировой торговле, угрожая карательными тарифами на импорт товаров из Мексики.

Эта страна является одним из крупнейших торговых партнеров США и основным поставщиком сырой нефти», — сказал Митхун Фернандо, инвестиционный аналитик австралийской компании Rivkin. Эдвард Мойя, старший аналитик рынка фьючерсных брокеров OANDA в Нью-Йорке, предупредил, что «нефть остается уязвимой» из-за ухудшения перспектив спроса.

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«Противостояние между США и Китаем остается важнейшим фактором для перспектив глобального роста. Рост торговой напряженности между США и Мексикой формирует перспективу замедления спроса в Северной и Южной Америке», — сказал он.

Банк Barclays отметил в своей аналитической записке, что потребление нефти в марте в США «значительно сократилось впервые с сентября 2017 года … так как спрос на нее упал почти на 370 000 барр./сут». «Эскалация торговых войн и более слабые индикаторы активности наконец-то догнали настроения на рынке нефти», заявили аналитики американского банка Goldman Sachs.

Цены на нефть марки Brent упали почти на 20% по сравнению с пиком, зафиксированным в конце апреля 2018 г. В общем, цены на нефть очень радуют в последние дни и недели…

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