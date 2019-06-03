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Цены на клубнику в Украине «стали настоящим шоком»

Главная » Последние новости » Новости рынков » Цены на клубнику в Украине "стали настоящим шоком"
 
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Цены на ягоду, которые опустились до 20 гривен за килограмм, хоть и стали шоком, но привлекли новых покупателей

В Украине начался разгар клубничного сезона, а цена на ягоду постоянно корректируется. Так, только за прошлую неделею цена увеличилась сразу в 1,5 раза. Ранее же на юге страны клубника на оптовых рынках продавалась за 12-15 гривен за килограмм. Более того, некоторые фермеры продавали клубнику по цене, ниже 10 гривен за килограмм, хотя о качестве этой продукции можно только догадываться, информирует enovosty.com/news.

В украинской столице мелкие партии ягоды можно было приобрести по цене, ниже 20 гривен за килограмм. По словам экспертом, такие прайсы стали настоящим шоком, хотя и привлекли в этот бизнес-сегмент новых покупателей.

Далее на цены повлияло то, что заморозчики, которые должны были начинать скупку с 3 июля, решили начать процесс раньше. Сразу после этого за короткий период времени цены на ягоду сильно выросли, увеличив заказы фермерам.

По поводу того, что дальше будет с ценами есть несколько вариантов. На юге пик сборов уже позади, в центре он только наступил, а на севере еще не начинался сбор. Потому волна удешевления идет по стране с юга на север, от 16-17 до 20-22 гривен за килограмм. Фермеры считают, что цены будут только расти, так как будет увеличиваться спрос. Вместе с тем, закупщики уверены в том, что нет смысла отдавать за килограмм больше 20 гривен.

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Автор: Оксана Ельченко
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