Евросоюз помогает Украине развивать эно- и гастротуризм

Главная » Последние новости » Новости рынков » Евросоюз помогает Украине развивать эно- и гастротуризм Евросоюз помогает Украине развивать эно- и гастротуризм

Закрыть Отправить

Евросоюз помогает украинским производителям в реализации их продукции на рынках ЕС. В рамках нового проекта планируется создание и реклама украинских регионов, специализирующихся на энотуризме и гастротуризме

В Одессе между представителями Национальной туристической организации и проекта Еврокомиссии «Поддержка развития системы географических наименований в Украине» был заключен меморандум и запущен пилотный проект «Дороги вина и вкуса Украины»

В рамках пилотного проекта планируется создать туристический гастромаршрут «Болград – Криничне – Измаил – Вилково». Данный гастромаршрут на протяжении двух лет будет тестироваться и рекламироваться среди граждан ЕС. В случае успеха реализации пилотного проекта руководитель проекта Еврокомиссии Саверио Савио хочет расширить действие маршрута и на другие регионы страны, а в будущем создать Национальную карту дорог вина и вкуса Украины, информирует enovosty.com/news.

Проект «Дороги вина и вкуса Украины» способствует созданию и рекламированию украинских регионов, специализирующихся на энотуризме (места производства вин) и гастротуризме. Проект также способствует привлечению в регионы туристов из ЕС и других стран мира. Популяризация в странах ЕС поездок за оригинальными крафтовыми продуктами и вином будет осуществляться по тому же алгоритму, что и «Дороги вина и вкуса» Прованса, Тосканы, Сицилии и Бордо.

На первом этапе реализации проекта эксперты ЕС разрабатывают наиболее удобные маршруты для туристов, а все продукты производителей вина, меда, сыра, спиртных напитков получают специальное географическое наименование по примеру шампанского и пармезана. После этого маршрут рекламируется и становится новым интересным направлением для туристов.

Президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга сообщает, что так как Украина является частью Европы, а Европа ежегодно принимает боле 700 млн человек туристов, то Украина должна сделать все, чтобы эти 700 млн человек посещали и Украину.