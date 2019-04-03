«Укрзализныця» повысила тарифы на грузовые перевозки исходя из рыночной необходимости, — Игорь Чаленко

Главная » Последние новости » Новости рынков » «Укрзализныця» повысила тарифы на грузовые перевозки исходя из рыночной необходимости, - Игорь Чаленко «Укрзализныця» повысила тарифы на грузовые перевозки исходя из рыночной необходимости, - Игорь Чаленко

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«Укрзализныця» подняла тарифы на грузовые перевозки в пределах украинского государства на 14,2%. С вопросом о влиянии повышения тарифов на грузовые перевозки на деятельность предприятий и экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко

Игорь Чаленко сообщает, что «Укрзализныця» приняла решение о повышении тарифов на грузовые перевозки исходя из рыночной необходимости, информирует enovosty.com/news.

«Мы видим насколько повышаются цены на материалы и топливо в стране. И те 14%, на которые поднялся тариф на грузоперевозки, является адекватным уровню инфляции и обстановке в стране.

А возмущения со стороны логистических компаний на сегодня являются беспочвенными, поскольку можно увидеть, что цена на экспортные товары идет в рост и, соответственно, цена логистики тоже не может стоять на месте и формироваться в убыток предприятию.

Таким образом, данное решение является верным. Главное, чтобы это повышение не выходило за рамки экономически обоснованного тарифа. Конечно же, конечная стоимость продукции будет немного скорректирована в связи с увеличенной стоимостью перевозок. Но вряд ли там будет какое-то чрезмерное повышение. Скорее всего, просто будет пересмотрен размер прибыли каких-то конкретных предприятий, использующих мощности железной дороги для перевозок своей продукции за границу», — сообщает эксперт.

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