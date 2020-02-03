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Стало известно, сколько получают украинские айтишники

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Айтишники в Украине получают одну из самых высоких заработных плат

Опрос специалистов айти-сферы в Украине показал, на какие суммы могут рассчитывать эти специалисты на сегодняшний день. Оказалось, что в прошлом году больше всего зарплаты выросли у бизнес-аналитиков. На сайте крупнейшего сообщества разработчиков появилась информация о том, какие деньги готовы платить специалистам в Украине, информирует enovosty.com/news.

Проведенный опрос показал, что в среднем заработная плата бизнес-аналитиков Украины увеличилась на 180 долларов. Team Lead, Project Manager и Support стали получать в среднем на сто долларов больше, а вот DevOps повезло меньше. В прошлом году они стали получать примерно на двести «зеленых меньше».

Самыми высокими зарплатами на рынке сейчас могут похвастаться Director of Engineering, которые получают в среднем 5500 долларов, Team Lead могут рассчитывать на 3800 долларов. Среднюю зарплату получают Senior PM, которым готовы платить 4200 долларов. Бизнес-аналитики получают в среднем 750 долларов, но со временем их ситуация становится несколько лучшей.

Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в прошлом году количество официально устроенных айтишников составлял примерно три процента.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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