Проблема теневого алкоголя в Украине. Стало известно об улучшении ситуации

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В прошлом году поступления от акцизного налога на ликеро-водочные изделия сильно упало, но в последнее время зафиксирован их значительный рост

Сокращение поступлений в государственный бюджет Украины с алкогольного рынка в прошлом году сильно сократилось в сравнении с 2018 годом. Это напрямую связано с тем, что «теневой рынок» в стране сильно процветает. Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, который также сообщил о том, что ситуация меняется. Так, в ноябре и декабре 2019 году бюджет получит дополнительные 400 миллиона гривен, информирует enovosty.com/news.

В сообщении министр напомнил о том, что черный рынок становится причиной развития коррупции. Бюджет не может получить много денег. Индикатором успешности в борьбе с коррупции является пополнение госбюджета от налога на ликеро-водочные изделия.

Среди факторов, которые позволили улучшить ситуацию, Дмитрий Дубилет назвал смену руководства на «Укрспирте». Предприятие сейчас находится на этапе демонополизации. Среди других причин — кадровые перемены и обновления в силовых органах и налоговой милиции. Кроме того, министр Кабинета министров рассказал о том, что в последнее время государство начало сотрудничество с бизнесом для того, чтобы избавлять рынок от нелегальных участников.

Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали об «элегантном» способе избавить украинцев от давней проблемы

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