Запрет секонда в Украине: В Украине дали важное пояснение

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Украинцы подняли волну паники после того, как появились заявления о запрете секонд-хендов

Запрещать секонд в Украине не будут. Такое заявление сделали в Министерстве социальной политики. По словам заместителя министра Олега Коваля, в министерстве начали бороться с черными схемами, но не будут бороться с этим популярным бизнесом. В ведомстве хотят оставить контрабанду, которую завозят в страну под видом гумпомощи, но зарабатывают на этом «серые» деньги. Таким образом, недобросовестные бизнесмены уклоняются от налогов, а не помогают людям, которые на самом деле нуждаются в помощи, информирует enovosty.com/news.

На странице в социальной сети замминистра рассказал о своем удивление, когда ознакомился с объемами контрабанды, которую должны были раздавать бедным украинцам бесплатно. По его словам, вещи, которые завозятся без налогов продаются не только в магазинах секонда, но и в бутиках. Таким образом, по словам чиновника, бюджет страны каждый год теряет около двух миллиардов гривен.

Вместе с тем, замминистра подчеркнул, что в ведомстве не выступают против легальных магазинов, где продают вещи легально. Если товары ввезены в согласии с законодательством страны, то они будут в полной безопасности. Министерство социальной политики будет вести борьбу именно со «схемами», которые существуют на «гуманитарке».

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